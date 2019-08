EEUU está esperanzado de que la UE pronto impondrá sanciones a Venezuela

El enviado especial de Washington para Venezuela, dijo el jueves que tenía la esperanza de que la Unión Europea (U.E.) impondrá sanciones contra el gobierno de Maduro «en los próximos meses», en medio de conversaciones estancadas para resolver la crisis política del país.

Mientras tanto, Estados Unidos estaba examinando más sanciones destinadas a presionar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, para que renuncie, dijo el enviado estadounidense Elliott Abrams a los periodistas.

El comercio de petróleo de la compañía petrolera rusa Rosneft con Venezuela no violó las sanciones de Estados Unidos, dijo Abrams.

Abrams dijo que las naciones europeas estaban esperando ver el resultado de las conversaciones entre el gobierno de Venezuela y la oposición, sin signos de que Maduro estuviera a punto de renunciar.

«Si las negociaciones fracasan, impondrán sanciones», dijo Abrams, y agregó: «En nuestra opinión, eso es probablemente un error porque si imponen ñas sanciones ahora … habría una mejor oportunidad para que las negociaciones tengan éxito».

Elliott Abrams se mostró escéptico respecto al tema de las negociaciones y no cree que las continuarán.

«Las conversaciones están en pausa», dijo Elliott Abrams. «No se han reunido durante varias semanas y aún no hay una fecha fija para reanudar las conversaciones”, agregó.

Maduro suspendió las conversaciones a principios de agosto después de que se anunciaron nuevas sanciones de Estados Unidos, destinadas a obligarlo a abandonar el poder.

Las dos partes, previamente se habían reunido en Barbados en conversaciones auspiciadas por el gobierno de Noruega.

Maduro llama a Guaidó “un títere estadounidense”, mientras mantiene el control total de las instituciones militares y estatales, a pesar del colapso económico y social de Venezuela y las sanciones de Estados Unidos contra PDVSA y el BCV.

Las sanciones, que muy probablemente aplicará en los próximos meses la Unión Europea al gobierno de Maduro, harán aun mas cuesta arriba las posibilidades del gobierno revolucionario de mantenerse en el poder y pondrán en jaque tanto sus intereses financieros en Europa, como la libertad personal de sus colaboradores (actuales y anteriores), pero también de sus familias.

U. S. envoy for #Venezuela Elliot Abrams says ‘hopeful’ European Union will impose sanctions against #Venezuela ‘in the coming months’

