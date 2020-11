EEUU: Los Navajo reimplementan el «Quédate en casa» ante escenario apocalíptico

[Arizona, EE.UU.] La Nación Navajo reimplementan la filosofía antipandemia del «Quédate en casa», mientras cierran las oficinas tribales, agudizando la cuarentena y las medidas de seguridad para las empresas, debido a un aumento desmesurado en los contagios de COVID-19.

El cierre de tres semanas de la reservación Navajo, entrará en vigor el próximo lunes dijeron los funcionarios tribales. Un toque de queda de fin de semana de 56 horas previamente ordenado comenzó a tener efecto el pasado viernes por la noche.

Gran parte de la Nación Navajo estuvo cerrada entre marzo y agosto cuando el virus arrasó la vasta reserva que cubre partes de los estados: Arizona, Nuevo México y Utah.







«Con casi 900 nuevos casos de COVID-19 reportados en la Nación Navajo en la última semana y con el aumento de casos en todo el país, tenemos que implementar estas medidas de salud pública para proteger a nuestro pueblo Navajo y reducir la propagación de este virus», dijo el presidente del consejo tribal, Jonathan Nez, en un comunicado.

Con el rebrote descontrolado: “nos estamos acercando cada vez más a una gran crisis de salud pública en la que potencialmente podríamos ver a nuestros hospitales llenarse de pacientes”, dijo Nez.

El sistema de atención médica de la reserva no pudo soportar un aumento prolongado de casos, dijo el jefe tribal. «El lugar más seguro para estar es en casa aquí en la Nación Navajo», agregó Nez.

Los funcionarios tribales, ya han instado a los residentes a usar tapabocas, practicar el distanciamiento social y limitar las reuniones a menos de cinco personas. El departamento de salud de la tribu, advirtió el miércoles a los residentes sobre un nuevo «rebrote descontrolado» del coronavirus en 34 comunidades de la reserva aborigen.

El sábado, las autoridades de la reservación Navajo informaron que la reserva tenía un total de 13.249 casos, con unas 598 muertes reportadas a la fecha.

Nez, dijo que una nueva orden ejecutiva requiere que las oficinas gubernamentales y las empresas cierren a partir del lunes y hasta el 6 de diciembre, con la excepción de los empleados esenciales. También requiere que todas las escuelas de la reserva operen en la modalidad «en línea».

Una nueva «orden de emergencia de salud pública», implementa por separado el cierre de tres semanas, restringiendo los viajes fuera de la reserva y las reuniones, según el comunicado emitido por la tribu.

“Las personas pueden salir de su lugar de residencia solo para emergencias o para realizar actividades esenciales como obtener alimentos o abarrotes, obtener medicamentos, recolectar leña con el permiso correspondiente, y otros”, expresa el comunicado de las autoridades Navajo.

Stay Local, Stay Safe — please wear a mask in public and please do not hold in-person family gatherings or attend large gatherings. We love our Navajo people and we want you to be safe, healthy, and prosperous. We are in this together! Ahe’hee’ https://t.co/vGe03VANba

— Navajo Nation President Jonathan Nez (@NNPrezNez) November 15, 2020