Trump afirma que ganó Biden pero advierte que no habrá concesiones

Este domingo, el presidente Trump por primera vez expresó que Joe Biden «ganó» las elecciones presidenciales de 2020, pero continúa afirmando que fueron «amañadas» en su contra, y posteriormente advirtió que «no concederá nada» en la contienda.

«Ganó porque la elección fue amañada», tuiteó Trump en respuesta a un monólogo en «Watters World» de la cadena Fox News.

El tuit se produce ocho días después de que «Fox News Decision Desk» nombrara a Biden como el ganador de las elecciones. El presidente Trump, aún no ha cedido y su campaña ha enviado abogados a estados clave en el campo de batalla legal para impugnar los procesos de escrutinio «in-situ».







Algunos usuarios de Twitter se preguntaban si acababan de leer una «declaración de concesión» de Trump. «¿Acabo de despertar a la versión de Trump de una concesión?», tuiteó el periodista Yashar Ali.

Did a just wake up to Trump’s version of a concession? pic.twitter.com/9OUso6rEwv

Twitter rápidamente marcó el tuit con una etiqueta que decía: «Esta afirmación sobre fraude electoral está en disputa».

Trump luego aclaró el tweet diciendo que Biden «solo ganó a los ojos de los FAKE NEWS MEDIA».

«¡No concedo NADA!» Dijo Trump. «Tenemos un largo camino por delante.»

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020