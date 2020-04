Bloqueo: EEUU despliega operación naval antidrogas cerca de Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump, anunció este miércoles que buques de la armada norteamericana se trasladarán hacia Venezuela, mientras que su administración inicia la mayor operaciones antidrogas en el Caribe de la historia.

Estas acciones militares toman forma después de las acusaciones por tráfico de drogas realizadas por el gobierno norteamericano contra el gobierno que preside Nicolás Maduro.

El anuncio del presidente Trump ocurró durante un intermedio de la conferencia de prensa diaria de la Casa Blanca para discutir sobre la pandemia de coronavirus.

Posteriormente el secretario de Defensa Mark Esper expresó que: «El pueblo venezolano continúa sufriendo tremendamente debido a Maduro y su control criminal sobre el país; y los narcotraficantes están aprovechando esta ilegalidad».

La misión militar consiste en enviar buques de guerra adicionales de la armada norteamericana, como lo son los destructores de la clase Arleigh Burke, Buques tipo LCS (Litoral Combat Ship), así como también aviones de vigilancia; drones artillados y equipos de fuerzas especiales así duplicar la capacidad de respuesta antinarcóticos de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

Las fuerzas militares estarán operando tanto en el Mar Caribe como en el Océano Pacífico oriental. El secretario Esper dijo que la misión estaba siendo respaldada por unos 22 países socios de EE.UU.

«A medida que los gobiernos y las naciones se centran en el coronavirus, existe una creciente amenaza de que los carteles; criminales, terroristas y otros actores malignos intenten explotar la situación para su propio beneficio», dijo Trump. «No debemos permitir que eso suceda».

Según Trump, la misión militar lleva meses preparándose, pero ha adquirido una mayor urgencia luego de las acusaciones efectuadas al gobierno de Maduro; así como a miembros de su círculo íntimo y militar.

Estados unidos los acusa de liderar una enorme operación de narcotráfico, que es responsables del contrabando de hasta 250 toneladas métricas de cocaína al año a los Estados Unidos; aproximadamente la mitad se realiza por vía marítima.

Respecto a las declaraciones ofrecidas en la Casa Blanca, el Comando Sur norteamericano tuiteó lo siguiente: «Hoy, el presidente Trump anunció mayores esfuerzos antinarcóticos; en el Área de responsabilidad del #SOUTHCOM. ‘Estamos desplegando destructores adicionales de la Armada, barcos de combate; aviones y helicópteros, Guardacostas … duplicando nuestras capacidades en la región’. @DefenseDept @StateDept».

