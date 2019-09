EEUU sanciona a Cuba por apoyar a Maduro y sus violaciones de DDHH

La Unión Europea (UE) impondrá sanciones económicas a otras siete personas cercanas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, informaron este viernes fuentes diplomáticas, en una decisión que puede decepcionar a los líderes de la oposición venezolana que piden acciones mas contundentes.

La medida es la primera, desde hace casi un año cuando la UE amplió las prohibiciones de viaje y aplicó congelamiento de activos a funcionarios cercanos a Maduro.

El bloque europeo hasta ahora ha tratado de ayudar a mediar en las conversaciones de paz con Noruega y los países latinoamericanos.

«Se tomó la decisión de agregar siete personas nuevas», dijo un diplomático de la UE, luego de una reunión de embajadores de la UE. Otros dos diplomáticos confirmaron las sanciones, diciendo que estaban vinculados a la tortura.

No hubo más detalles disponibles de inmediato, pero una fuente diplomática dijo que los siete funcionarios venezolanos fueron considerados responsables del secuestro del comandante naval venezolano Rafael Acosta; quien murió bajo custodia militar en junio. Los familiares aseguran que fue torturado hasta la muerte.

Los embajadores de la UE tomaron su decisión el miércoles y las sanciones fueron aprobadas el jueves, dijeron diplomáticos; llevando el número de venezolanos bajo «medidas restrictivas» de la UE a un total de 25.

Así mismo, la Unión Europea impuso un embargo de armas al gobierno de Venezuela en noviembre de 2017.

Washington ha estado instando a la Unión Europea a adoptar una postura más dura sobre Maduro, a quien Francia, Estados Unidos y varias naciones latinoamericanas acusan de instalar una dictadura; a medida que la crisis política y económica se profundiza en Venezuela.

El Representante Especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, en Bruselas este mes para reunirse con funcionarios de la UE; dijo a los periodistas que «le pidió a la UE que se uniera a nosotros para mantener la presión»; sobre el gobierno de Maduro porque «no quieren renunciar al poder».

Las Naciones Unidas han estimado que el número de migrantes venezolanos en el extranjero es actualmente de 4 millones.

Al igual que Estados Unidos, la mayor parte de la Unión Europea ha respaldado públicamente al político venezolano opositor Juan Guaidó; como el hombre para ayudar a restaurar la democracia.

Maduro está acusado de violaciones de derechos humanos y de manipular las elecciones presidenciales de 2018.

Sin embargo, gran parte de la diplomacia de la UE se ha centrado en tratar de acordar un fin negociado de la crisis y avanzar hacia un calendario; para nuevas elecciones presidenciales, hasta ahora en vano.

EU to hit seven more Venezuelan officials with sanctions for torture https://t.co/Tx6QrwwBN5

— Reuters Venezuela (@ReutersVzla) September 26, 2019