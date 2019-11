Gobierno de EE.UU. impone sanciones a Ministro del Interior Cubano

El gobierno de Trump impuso el sábado sanciones de viaje de Estados Unidos a un segundo funcionario cubano de alto nivel al aumentar la presión sobre su antiguo enemigo de la Guerra Fría y el continuo apoyo de La Habana al presidente socialista de Venezuela, Nicolás Maduro.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que Estados Unidos prohibiría la entrada al ministro del Interior cubano, Julio César Gandarilla Bermejo, citando lo que llamó la participación del ministro como «graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela».

Llamó a otros países a unirse a Estados Unidos para pedir cuentas a La Habana.

Al anunciar la medida en gran medida simbólica, Pompeo dijo que Gandarilla Bermejo también fue responsable de «arrestar y detener arbitrariamente; a miles de ciudadanos cubanos y encarcelar ilegalmente a más de 100 presos políticos en Cuba».

Su ministerio había supervisado la tortura de disidentes políticos, detenidos y prisioneros, así como el asesinato de algunas de estas personas por la policía y las fuerzas de seguridad, dijo Pompeo en un comunicado el sábado.

En septiembre, Washington impuso sanciones similares a los viajes de Estados Unidos al jefe del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, ex presidente de Cuba y hermano menor del fallecido Fidel Castro; por su apoyo a Maduro y su participación en lo que llamó «graves violaciones de los derechos humanos».

Además de Gandarilla Bermejo, el Departamento de Estado dijo que bloquearía la entrada a sus hijos, Julio César Gandarilla Sarmiento y Alejandro Gandarilla Sarmiento.

El gobierno cubano ha rechazado enérgicamente tales acusaciones en el pasado. No hubo comentarios inmediatos de La Habana.

«La represión del régimen de Castro de los derechos humanos y las libertades fundamentales tanto en Cuba como en Venezuela requiere preocupación mundial; y un llamado a la acción internacional más fuerte», dijo Pompeo en un comunicado.

«Alentamos encarecidamente a otros gobiernos y organizaciones internacionales a que exijan la responsabilidad del gobierno cubano; por violar y abusar de los derechos humanos y las libertades fundamentales».

