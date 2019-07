¡Berraco! Egan Bernal los enfrió y es nuevo líder del Tour (+ vídeo)

El colombiano Egan Bernal es el nuevo líder del Tour de Francia, tercer neogranadino que se viste con el amarillo de líder, pero este joven de 22 años está a dos etapas en convertirse en el primero en ganar la competencia más importante del ciclismo mundial.

Egan Bernal es el nuevo líder, en una etapa 19 que fue neutralizada a falta de 25 kilómetros de la meta por la nieve que arreció, pero ya el corredor del Ineos, que ayer se asomó en la primera de las tres etapas montañosa de los Alpes, pues ahora corría a placer rumbo a la meta en Tignes, cuando una tormenta de granizo paralizó la competencia.

Los comisarios tomaron con punto final (no hubo ganador de etapa) el paso por el Col de Izeran, otro de los puertos alpinos, donde Egan paso solo «como la una» y ahora portará la malla amarilla, desplazando al francés Julian Alaphilippe.

El colombiano, nacido en Bogotá el 12 de enero de 1997 (22 años), quien debutó en el profesional en 2016 con el Androni Giocatolli Sidermec, del conocido Gianni Savio, pasó al Sky en 2018, ahora con nuevo nombre, el Ineos.

Egan Bernal es el nuevo líder del Tour, como pasó con su compatriota Víctor Hugo Peña (2003), ahora comentarista en la cadena deportivo Espn y Fernando Gaviria (2018), solo que Bernal está a dos días de ser el primer colombiano y sudamericano en ganar la competencia más importante del mundo ciclístico.

Luchará por la corona

Bernal es el nuevo líder y su más cercano perseguidor es el francés Julian Alaphilippe a una diferencia de 45 segundos, mientras que su compañero y actual campeón, el británico Geraint Thomas cierra el podio a 1’03».

«Es increíble, soy líder del Tour de Francia, no me lo creo, espero no despertar mañana y que se trate de un sueño. Ahora a darlo todo, si me quitan este maillot amarillo lo van a tener que sufrir mucho» soltó Bernal, quien lloró de la emoción.

La tercera de los Alpes

Quedan dos tramos, pero el penúltimo cierra el triángulo de los Alpes, con un tramo de 130 kilómetros entre Albertville y Val Thorens.

Serán tres puertos de montaña, el último que irá rumbo a la meta de 33 kilómetros de recorrido. Será la prueba máxima para Bernal, quien también posee la camiseta blanca de «Más joven» todo un «berraco» (valiente) en este topografía.

Clasificación general

1 Egan Bernal (COL-Ineos) 78:00:42 2 Julian Alaphilippe (FRA-Deceuninck Quick Step) 0:48 3 Geraint Thomas (GBR-Ineos) 1:16 4 Steven Kruijwijk (HOL-Jumbo-Visma) 1:28 5 Emanuel Buchmann (ALE-Bora hansgrohe) 1:55 6 Mikel Landa (ESP-Movistar) 4:35 7 Rigoberto Urán (COL-EF Education First) 5:14 8 Nairo Quintana (COL-Movistar) 5:17 9 Alejandro Valverde (ESP-Movistar) 6:25 10 Richie Porte (AUS-Trek Segafredo) 6:28

