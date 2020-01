Ejército norteamericano planea desplegar fuerzas en Asia para contener a China

El Ejército norteamericano planea desplegar una fuerza de tareas especializada en el Pacífico capaz de realizar operaciones de información, electrónicas, cibernéticas y de misiles contra las fuerzas chinas en Asia, según informó la agencia de noticias Bloomberg este viernes

El despliegue estratégico del grupo de tareas, probablemente se establezca en bases en las islas al este de Filipinas y Taiwán.

La unidad de tareas especializada del ejército, estaría equipada para atacar objetivos terrestres y marítimos con armas de precisión de largo alcance, como misiles hipersónicos, en un intento por abrir el camino para los buques de la marina norteamericana en caso de conflicto bélico, continuó el reporte de Bloomberg.

La unidad especializada en tareas estratégicas del ejército norteamericano ayudaría a neutralizar algunas capacidades que China y Rusia ya poseen para mantener a los grupos de transportie estadounidenses alejados del continente asiático; según dijo el secretario del Ejército Ryan McCarthy a la agencia Bloomberg en una entrevista.

McCarthy se presentará el viernes en un evento en Washington; para dar detalles de cómo operará la unidad del ejército norteamericano en el Indo-Pacífico.

El plan para desplegar este grupo de tareas se vería impulsado por un nuevo acuerdo con la Oficina Nacional de Reconocimiento; que desarrolla y gestiona satélites espías norteamericanos para el ejército, dijo McCarthy a la agencia Bloomberg.

