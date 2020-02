Ejército de EEUU se enfrentó a tropas del gobierno sirio

Este miércoles, un hombre murió tras una rara confrontación en el noreste de Siria, entre el ejército de coalición liderado por EE.UU. y los combatientes de las tropas de milicias afectas al gobierno sirio de Bashar al-Assad.

La agencia estatal de noticias siria (SANA), informó que un civil murió cuando las tropas estadounidenses dispararon contra una multitud que les impedía pasar por un puesto de control al este de la ciudad de Qamishli.

Un grupo no gubernamental de monitoreo del conflicto en Siria, informó que aún no estaba claro si el civil fallecido estaba armado o no.

La Coalición Internacional contra el Daesh (ISIS), informó que una de sus patrullas fue atacada por «individuos desconocidos» y devolvió el fuego en defensa propia.

Combate entre ejercito de EE.UU. y tropas del gobierno sirio

Alrededor de 500 tropas estadounidenses se encuentran en el noreste de Siria para ayudar a la alianza de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), lideradas por los kurdos ,en la lucha contra el grupo Estado Islámico (ISIS/Daesh).

Su misión se ha vuelto más complicada desde octubre, cuando EE.UU. anunció el retiro de sus tropas y Turquía lanzó una ofensiva militar; que obligó a los combatientes kurdos de las SDF a retirarse de las áreas fronterizas sirias que antes controlaban.

Un acuerdo de alto el fuego que detuvo la ofensiva llevó a las fuerzas progubernamentales sirias, rusas y turcas a trasladarse al territorio “protegido”; que se encuentra a lo largo de la frontera norte.

Mientras tanto, las tropas estadounidenses se trasladaron al extremo noreste de Siria, donde se encuentra Qamishli, y al sur a la provincia de Deir al-Zour; para salvaguardar los campos petroleros controlados por las SDF.

🇸🇾 Tropas de #EEUU de la @coalition y milicianos progubernamentales #sirios se enfrentaron después de que una de las patrullas de la alianza fuera atacada cerca de la ciudad de Qamishli, (noreste de #Siria, en un incidente en el que, según la agencia siria SANA, murió un civil — Efe Oriente Medio (@Efe_OMedio) February 12, 2020

Con información de: ACN|BBC|EFE|Redes

