El Pentágono publicó imágenes del ataque final al líder de ISIS (+Video)

El Pentágono lanzó el miércoles imágenes de video de la redada que condujo a la muerte del líder del Estado Islámico (ISIS) Abu Bakr Al-Baghdadi.

El general de la Infantería de Marina Kenneth F.McKenzie Jr., comandante del Comando Central de los EE.UU., describió paso a paso las acciones de las fuerzas de operaciones especiales en el ataque final contra ISIS en el norte de Siria el sábado pasado, que terminó con la muerte de Al-Baghdadi con un chaleco explosivo.

En general, las fuerzas estadounidenses mataron a seis miembros de ISIS, cuatro mujeres y otro hombre aparte de Bagdadi, en la redada.

McKenzie también aclaró que el chaleco explosivo de Baghdadi también mató a dos niños que había traído con él a un túnel cuando las tropas estadounidenses lo persiguieron.

«Se metió en un agujero con dos niños pequeños y se inmoló mientras su gente se quedaba en el suelo», dijo el general.

En un discurso nacional el domingo, el presidente Trump describió el ataque aéreo nocturno en la provincia de Idlib, en el noroeste de Siria, con fuerzas de operaciones especiales estadounidenses volando sobre territorio fuertemente militarizado; controlado por múltiples naciones y fuerzas. Ningún soldado estadounidense murió en la operación, dijo Trump.

La muerte de Baghdadi fue un hito en la lucha contra ISIS, que brutalizó franjas de Siria e Irak y trató de dirigir una campaña global desde un autocalificado «califato».

Una campaña de un año de duración por las fuerzas estadounidenses y aliadas condujo a la recuperación de la la tenencia territorial del grupo; pero su ideología violenta ha seguido inspirando ataques.

La identidad de Baghdadi fue confirmada por una prueba de ADN realizada en el sitio, dijo Trump. El líder de ISIS fue enterrado más tarde en el mar.

La operación marcó un importante éxito de política exterior para Trump, llegando a un punto bajo percibido en su presidencia en medio de la investigación de juicio político; y la condena republicana generalizada por su política siria.

