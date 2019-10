Twitter confirma su negativa a promulgar propaganda política

Twitter prohibirá toda la publicidad política, a nivel mundial, alegando que el alcance de ese tipo de mensajes «debe ganarse, no comprarse».

«Si bien la publicidad en Internet es increíblemente poderosa y muy efectiva para los anunciantes comerciales, ese poder conlleva riesgos significativos para la política», tuiteó el CEO de la compañía, Jack Dorsey.

Facebook, su rival de las redes sociales, recientemente descartó la prohibición de los anuncios políticos.

La noticia de la prohibición dividió los campos políticos de Estados Unidos para las elecciones de 2020.

Brad Parscale, gerente de la campaña de reelección del presidente Donald Trump, dijo que la prohibición era «un intento más de la izquierda para silenciar a Trump y a los conservadores».

Pero para Bill Russo, portavoz de la campaña para elegir al candidato demócrata Joe Biden, «cuando se enfrenta a una elección entre los dólares publicitarios y la integridad de nuestra democracia; es alentador que, por una vez, los ingresos no hayan ganado».

La prohibición se aplicará a partir del 22 de noviembre, con todos los detalles publicados hasta el 15 de noviembre.

Los anuncios políticos en Internet, dijo, presentaban «desafíos completamente nuevos para el discurso cívico».

Estos desafíos incluyeron la «optimización de la mensajería basada en el aprendizaje automático»; «microfocalización, información engañosa no verificada y falsificaciones profundas».

«No es creíble, que digamos: ‘Estamos trabajando duro para evitar que las personas jueguen en nuestros sistemas para difundir información engañosa, pero si alguien nos paga para atacar y obligar a las personas a ver su anuncio político; … bueno … pueden decir lo que quieran!'», escribió Russo.

Contrarrestando el argumento de que la nueva política podría verse como favoreciendo a los líderes que ya están en el cargo; Dorsey señaló que «muchos movimientos sociales alcanzan una escala masiva sin publicidad política».

Los anuncios que respaldan el registro de votantes no se verán afectados por la prohibición de twitter, agregó el CEO de la red social.

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵

— jack 🌍🌏🌎 (@jack) October 30, 2019