El chequeo anual es la mejor medicina contra el cáncer de próstata

“Esta prueba del tacto molesta más en el orgullo que lo que siente el paciente, es un procedimiento rápido y no doloroso”, señala.

«Recordemos que el cáncer de próstata no produce malestar en sus primeras etapas, por ello la prueba de antígeno junto a la del tacto nos permite identificar si está en una etapa inicial en la que podemos curarlo con cirugía sin tratamientos adicionales (quimio o radioterapia)».

“El cáncer de próstata no muestra síntomas es sus etapas iniciales y es importante que el hombre sepa lo fácil que puede ser curarlo cuando se detecta en un estadio temprano».

El cáncer de próstata es una enfermedad que no produce dolor y por la que difícilmente los hombres acuden al médico.