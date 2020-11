La obesidad: el gran riesgo para la salud

No dejes de leer

El cirujano bariátrico, Javier Manríquez, quien atiende en el Grupo Medico Santa Paula (GMSP), señaló que se trata de «una condición que no se puede controlar por la fuerza de voluntad».

La obesidad es una enfermedad que se ha extendido en todo el mundo porque los avances de la vida moderna han favorecido la disponibilidad de comidas no nutritivas y el sedentarismo que afectan la salud.