El tamarindo facilita la eliminación de toxinas del cuerpo

El experto en gastroenterología indica que las vitaminas A, B, C y E están presentes en el tamarindo, además de minerales tales como magnesio, calcio, potasio, zinc, fósforo, hierro, azufre, polifenoles, y ácidos orgánicos como el málico y el ascórbico, que son antioxidantes y ayudan a contrarrestar los efectos de los radicales libres.

«Aporta aminoácidos esenciales en la dieta diaria, porque el cuerpo humano no los sintetiza, entonces deben venir de afuera, y esos aminoácidos ayudan a muchas funciones del organismo”, expone Louis.