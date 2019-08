Abanderada Elvismar Rodríguez no defraudó y se colgó el oro

Elvismar Rodríguez conquistó el oro el judo de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y la abanderada sumó la séptima dorada para el país que saltó al undécimo peldaño a falta de una jornada para finalizar la justa peruana.

Esta vez si pudo contra la colombiana y doble medallista olímpica Yuri Alvear en la categoría de menos 70 kilogramos.

La atleta emuló a Allison Henry, judoka que en la justa realizada en Caracas en 1983 se alzó con la dorada en la categoría de menos 72 kilos y es una de las glorias deportivas del país y del estado Carabobo, además de una plata en la misma justo, pero en categoría abierta.

Elvismar Rodríguez conquistó su dorada

Elvismar Rodríguez conquistó la gloria ante la veterana Yuri Alvear, al aplicarle ippon a los 2 minutos del primer asalto.

«Desde los 14 años combato con la colombiana y no le había podido ganar. Nunca me rendí y hoy se me dio esa victoria, esta medalla de oro es para toda Venezuela» confesó la emociona Elvismar Rodríguez a TLT.

El camino al oro Elvismar Rodríguez lo trazó con victorias en cuartos de final contra la brasileña Elien Santana, producto de un waza-ari.

En semifinales derrotó a la boricua María Pérez, también por ippon.

Venezuela produjo varias metales

La delegación criolla produjo otras preseas en la penúltima fecha, la mayoría en le tatami del judo. Contando el oro de Elvismar Rodriguez también están la medalla de plata de Anriquelmis Barrios (+83 kilos) y el bronce de Ricardo Valderrama (+ 66Kgs).

En atletismo Rosa Rodríguez no pudo defender la corona de Toronto 2015, pero se montó al podio con su bronce en lanzamiento de martillo.

La esgrima cerró con el tercer lugar por equipos femenino de espada, integrado por Carolina Asís, Patrizia Piovezán y María Gabriela Martínez Gascón.

Por su parte el karate ganó plata con la carabobeña Claudymar Sequera (hasta 61 Kgs) al perder la final contra la peruana Alexandra Grande (6-1). Además del bronce de Freddy Valera (hasta 84 Kgs),

La lucha libre se montó al podio con las platas de Pedro Ceballos (86 Kgs) al perder con el cubano Yurieski Torrealba 4-3 y José Díaz (97 Kgs) no pudo en la final ante el estadounidense Kyle Snyder. En estilo grecorromano, en sus quintos Juegos Panamericanos Luis Vivenes fue bronce (125 Kgs).

Cerramos con el patinaje en línea con Jhoan Guzmán que gano plata en 300 metros contrarreloj y bronce en 500 metros.

Venezuela es undécima con siete de oros, 13 de plata y 17 bronces para un total de 37 a falta de la jornada de este domingo.

ACN/MAS

