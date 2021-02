Gobierno declara persona «non grata» a embajadora de UE en Caracas (+ vídeo)

El Gobierno declara persona «non grata» a embajadora de la Unión Europea (UE) en Caracas, la portuguesa Isabel Brilhante; además le dio un plazo de 72 horas para abandonar la nación, en respuesta a las sanciones aprobadas por el bloque comunitario contra 19 funcionarios.

El ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, entregó el documento a Brilhante en la sede de la Cancillería; luego que la Asamblea Nacional emplazara al Ejecutivo a tomar esta medida al considerar que la UE hace injerencia en asuntos internos.

Embajadora de la UE en Venezuela declarada persona «non grata»

El martes, en un acuerdo aprobado por unanimidad, la AN, con una notable mayoría oficialista, pidió al Gobierno de Maduro proceder a declarar persona «non grata» a Brilhante y concretar su expulsión; tras las sanciones aprobadas por la UE contra 19 personas, entre ellas, varios diputados.

En el texto leído por la diputada Ilenia Medina, que fue aplaudido por los legisladores antes de su votación; también le piden al Ejecutivo «que revise el acuerdo de funcionamiento mediante el cual autorizó la apertura» de la oficina de la UE en Venezuela.

La UE aprobó el lunes nuevas sanciones contra Venezuela, añadiendo a 19 personas a su listado, por no reconocer las elecciones de la AN del pasado 6 de diciembre; pues consideran que no cumplieron los estándares democráticos.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE ampliaron la lista -que ya suma 55 funcionarios-, añadiendo, entre otros, a la presidenta y el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Indira Maira Alfonzo Izaguirre y Leonardo Enrique Morales Poleo, respectivamente.

Entre los sancionados están también los diputados José Brito y Bernabé Gutiérrez, dos disidentes de la oposición que se apartaron del grupo que lidera Guaidó, que a su vez les acusa de haber sido sobornados por Maduro.

Oposición había rechazado la moción

Este miércoles, la oposición rechazó la amenaza de expulsión de la embajadora. Isabel Brilhante; propuesta ayer por el Parlamento y señaló que, de concretarse la medida, se verían afectados los programas humanitarios en el país.

«Rechazamos que la dictadura pretenda expulsar a la embajadora de la UE y cerrar las oficinas en Venezuela como retaliación a las sanciones impuestas contra 19 cómplices del régimen»; dijo el opositor Julio Borges en un mensaje en su cuenta de Twitter.

