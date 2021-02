Guaidó: «A la FANB los volvieron a engañar»

El líder opositor venezolano Juan Guaidó agradeció este lunes a los 27 estados de la Unión Europea por las nuevas sanciones impuestas a miembros de la administración de Nicolás Maduro, que incluyen a altos mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

De este modo, Guaidó le envió un mensaje directo a los miembros de la FANB; a quienes dijo que resultaron engañados con la promesa de no ser más sancionados por Europa y Estados Unidos.







«Maduro y su títere usurpador del Parlamento les dijeron que no habría más sanciones, que las quitarían y que ellos tenían la interlocución con Europa y EEUU. Los volvieron a engañar», apuntó en su cuenta en Twitter.

Dijo que los sancionados son «civiles y militares mencionados en el informe de la Misión ONU que señaló que en Venezuela se cometen delitos de lesa humanidad». Guaidó destacó que entre los nuevos sancionados se encuentran “cómplices de la farsa del 6D; rectores del falso CNE, militares, FAES y magistrados del falso TSJ”.

«19 miembros del régimen son añadidos a la lista de sancionados de la UE; por graves violaciones a la Constitución y a los DDHH en Venezuela», escribió.

19 miembros del régimen son añadidos a la lista de sancionados de la #UE por graves violaciones a la Constitución y a los DDHH en Venezuela. Agradecemos a los 27 Estados miembros por su compromiso. Debe continuar la presión para lograr el fin de la crisis con elecciones libres. https://t.co/Sa9xH1QYTY — Juan Guaidó (@jguaido) February 22, 2021

Nuevas sanciones a funcionarios venezolanos

Cabe destacar, que el lunes el Consejo Europeo incorporó a 19 destacados funcionarios venezolanos a la lista de sujetos a medidas restrictivas, por su papel en actos; y decisiones que atentan contra la democracia y el estado de derecho en el país, o como consecuencia de graves violaciones de derechos humanos.

Esta decisión se deriva de las conclusiones del Consejo de 25 de enero de 2021, que indicaban que la UE; estaba dispuesta a adoptar medidas restrictivas específicas adicionales, en vista del deterioro de la situación en Venezuela tras las elecciones de diciembre de 2020.

ACN/ 800 Noticias

No dejes de leer: Oposición pide que vacuna contra covid-19 no se use políticamente

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN