¡No da risa! Emilio Lovera impedido por Seniat a presentar su show

El comediante Emilio Lovera no pudo presentar show porque el Seniat ordenó suspender las funciones pautadas para este fin de; semana en el anfiteatro de «El Hatillo».

Emilio Lovera, uno de los «rocheleros» más queridos de la televisión venezolana reaparecía ante su público luego de esta retirado; por 14 meses, motivado a un cáncer de colon que le diagnosticaron y ya mejor de salud, pues la jugada nada «cómica» del Seniat evitó su retorno a las tablas.

«Alegan que les parece sospechoso que no hayamos declarado el último año. No se puede declarar lo que no se ha ganado» colgó en un comunicado por las redes sociales el comediante Emilio Lovera.

«Hoy, restablecido luego de catorce meses, era mi reaparición en Caracas» agregó en el escrito.

«Yo no me rindo ante ningún tipo de cáncer» expresó Emilio Lovera refiriéndose al hecho que le cierra (por ahora) la oportunidad de reencontrarse con su público.

Dijo Lovera que los funcionaron del Seniat llegaron a las 2:00 de la tarde al anfiteatro de El Hatillo donde el humorista y su equipo preparaban todo para ese regreso este fin de semana.

La Rochela el programa humorístico con mayor rating (según wikipedia: 51 temporadas y 2.652 episodios) de la televisión venezolana por años, transmitido religiosamente todos los lunes en la cerrada y recordada Radio Caracas Televisión (RCTV, 04-06-2007) fue la puerta grande para que el comediante Emilio Lovera se diera a conocer.

Personaje que mostraba y personaje que pegaba y mantenía en el tiempo. De portugués, ama de casa, vampiro, colombiano, «guaperó» de lo que sea contagiaba a grandes y pequeños con su toque original.

«Devolveremos el importe del ticket a quien lo requiera y trataremos en el futuro de buscar la manera de evitar estas represalias en nuestros eventos, pues yo no me rindo ante ningún tipo de cáncer» manifestó el humorista en el comunicado.

