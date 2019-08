El topless (nada arriba) de Emily Ratajkowski con el que promocionó su nueva línea de ropa llama la atención por su tendencia a quitar accesorios en la parte de arriba

La supermodelo estadounidense, Emily Ratajkowski, promocionó este jueves su nueva línea de ropa, sin embargo, lo que llamó la atención fue el increíble topless que dejó ver en su publicación de Instagram.

La modelo acudió a las redes sociales para publicar una nueva foto para promocionar su línea de ropa y trajes de baño.

Supermodelo promociona “nada arriba”

Emily de 28 años de edad se desnudó quedando en topless acostada en el sofá para así poder llamar la atención y dejar ver la única prenda de vestir, una falda larga color mora.

La modelo participó en el año 2009 y 2010 en dos capítulos de la famosa serie juvenil ICarly. Es un detalle curioso de la espléndida modelo de 28 años, pero sin más preámbulos aquí te mostramos el desnudo de Emily.

