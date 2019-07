En agonía comerciantes de Guacara por bajón en las ventas

Comerciantes de Guacara denunciaron la agonía que sufren; por la congelación de las ventas, al partido político Camina. El dirigente Bretny Matute, coordinador municipal de la organización en Guacara; visitó diversos negocios de esa localidad para constatar la situación actual de los afectados.

“Los comerciantes están en agonía por la congelación de las ventas; no hay dinero para comprar, antes no conseguíamos alimentos o diversos rubros, realidad que ha cambiado; el verdadero problema ahora, es que los ciudadanos no cuentan con poder adquisitivo; para pagar comida y otros productos, por lo que los comercios han sido duramente golpeados; por esta crisis que asfixia a nuestros país”, explicó Matute.

Además, señaló que los impuestos establecidos por la alcaldía del municipio; cada vez son más elevados, ocasionando que los dueños de los locales comerciales y puestos en los mercados populares; tengan que hacer maromas para poder cancelarlos; debido a que los ingresos obtenidos mes a mes no son suficientes; ni siquiera para reponer inventario.

“Los altos impuestos tienen a estas personas en una completa angustia, por no poder reunir la cantidad solicitada, aunado a esto, servicios como el agua o la recolección de desechos son prácticamente inexistentes, además de la inseguridad que reina día y noche, azotando a los negocios e imposibilitando aún más las ventas”, señaló.

En ese sentido, comentó que pese a las quejas de quienes laboran en este sector, las autoridades competentes han hecho caso omiso a las problemáticas planteadas, debido a que solo se ocupan del cobro de las mensualidades, sin ofrecer ninguna mejora.

“Los comerciantes de Guacara y del resto de Carabobo no están solos, cuentan con este servidor y con el equipo de Camina para denunciar los atropellos que están viviendo. Por otra parte a la alcaldía la exhortamos a ejecutar estrategias que mejoren la habitabilidad de los comercios, porque ya la situación que estamos viviendo en Venezuela es muy dura, para seguir poniendo trabas a los buscan de alguna forma impulsar la economía del país”, finalizó.

