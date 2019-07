La encantadora elegancia de la vejez

¡Los ancianos más increíbles que hemos visto nunca! Ganan elegancia con los años, cuando para ellos la edad no es un obstáculo para imponer su talante. Si naces con un instinto natural para el estilo, debes seguirlo hasta que ya no puedas más…

Parece que la edad no es un obstáculo si. naces con un instinto natural para el estilo. De hecho, en tales casos da la impresión de que cuanto más envejece una persona, más encantadora resulta.

Estas fotografías demuestran que hasta cuando un hombre es lo bastante viejo para cobrar una pensión, puede seguir teniendo un aspecto fantástico. ¡Caballeros, no sean ambiguos e imiten a estos hombres!

ACN/revistas

