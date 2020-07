Mujer encontró un ratón muerto en su comida de supermercado

Una mujer de Durham en Reino Unido, señaló que encontró un ratón muerto en la comida que había comprado en un supermercado.

El martes pasado, Cath McCall Smith de 57 años vivió una desagradable experiencia; al descubrir que en vez de pollo a la italiana estaba comiendo ratón en salsa en una comida preparada que había comprado.

Según lo reseñado por medios locales, el darse cuenta comenzó a vomitar durante por lo menos 12 horas; todo lo que ya había ingerido del plato que adquirió en la cadena de tiendas Tesco por un precio de menos de cinco dólares.

Encontró un ratón en su comida de supermercado

Según McCall Smith, al llegar a casa y calentar su comida comenzó a comer con normalidad primero la salsa; luego al tocar con el cubierto lo que se supone era hueso de pollo, siguió tocando y horrorizada vio en su bandeja un ratón muerto.

Sobre el asqueroso momento, es probable que haya caído en la comida cuando fue preparada; y al verter en la bandeja o empaquetar los trabajadores no se dieron cuenta.

De hecho, la mujer que encontró un ratón muerto en su comida de supermercado; compartió en sus redes sociales las desagradables imágenes del plato, donde se evidencia; parte de la cabeza del roedor saliendo de la salsa.

Ante este descuido, la afectada recomendó a los demás usuarios no comprar comidas en ese lugar; «ya que no saben con lo que se pueden encontrar. Lo que descubrí en la mía me hizo vomitar durante 12 horas»,afirmó. Luego de varios días, la señora se recuperó de las afecciones estomacales.

Respuesta del supermercado

La respuesta de los dueños del supermercado fue, que es la primera vez que tienen este tipo de problemas. Por ésta razón aseguraron que “tomamos todas las quejas de los clientes muy en serio; y estamos llevando a cabo una investigación completa de lo que sucedió».

Sin embargo, por lo curioso e insalubre de lo ocurrido se difundió muy rápido por las redes sociales; por donde varios usuarios expresaron su molestia. Pero otros, lo tomaron como una broma y compararon al ratón con “el pobre Ratatouille”, protagonista de una película de Disney.

