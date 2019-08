Científicos encuentran nuevas formas de luchar contra los desechos plásticos

Aunque el agujero negro en el centro de la Vía Láctea es un verdadero monstruo, todavía se encuentra bastante tranquilo para los estándares universales.

El objeto cuántico llamado Sagitario A* (Sgr.A*), es aproximadamente 4.6 millones de veces más masivo que nuestro Sol.

Por lo general, es un monstruo melancólico, sin exhibir demasiado su poder en el entorno galáctico.

Pero un grupo de científicos que estuvieron observando a Sgr.A* con el Telescopio Keck se percataron de como su brillo aumentó exponencialmente, más de 75 veces de lo normal, durante unas pocas horas.

El aumento de la luminiscencia de Sgr.A* no es visible en el espectro de luz perceptible a nuestros ojos. Todo sucede en el espectro infrarrojo cercano, la porción del espectro más cercano a la luz óptica.

Los astrónomos han estado observando a Sgr.A * durante 20 años, Aunque el agujero negro tiene cierta variabilidad, este evento no se parece a nada a lo que los astrónomos hayan observado antes. Este pico fue dos veces más brillante que el nivel de flujo máximo anterior.

Estos resultados, se informaron a la comunidad científica en la revista Astrophysical Journal, en un documento titulado «Variabilidad sin precedentes de Sgr.A* en NIR», y está disponible en el sitio de preimpresión arXiv.org. El autor principal es Tuan Do, astrónomo de la UCLA.

El equipo vio a Sgr.A* emitir una llamarada 75 veces mayor a lo normal durante un período de dos horas el día 13 de mayo de 2019. Al principio, el astrónomo Tuan Do pensó que estaban viendo una estrella llamada SO-2 en lugar de Sgr.A*.

Here’s a timelapse of images over 2.5 hr from May from @keckobservatory of the supermassive black hole Sgr A*. The black hole is always variable, but this was the brightest we’ve seen in the infrared so far. It was probably even brighter before we started observing that night! pic.twitter.com/MwXioZ7twV

— Tuan Do (@quantumpenguin) August 11, 2019