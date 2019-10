Mexicano de mil victorias dirigirá a Navegantes del Magallanes

Enrique «Che» Reyes llega a la nave turca con 1000 victorias en México y un título mundial sub-23 dirigiendo a su país, será el reemplazante de José Alguacil para la temporada de la LVBP 2019-2020.

Así lo informó por su cuenta de Twitter (@Beisolpuro» Roberto Espinoza y ratificado por la Junta Administradora del club eléctrico.

El veracruzano de 56 años de edad, estaría arribando al país la próxima semana para arrancar desde el primer día la pretemporada del equipo que está pautada para el lunes 21 de este mes en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Reyes es uno de los siete dirigentes en la pelota azteca en acumular 1000 o más lauros, los otros son José Guerrero, Francisco Estrada, Benjamín Reyes, Gregorio Luque, Guillermo Garibay y Dan Firova.

Suma un título con Tigres de Quintana Roo en 2005 (antiguo Tigres de la Angelópolis) ante Saraperos de Saltillo, mientras que el Mundial lo obtuvo en 2018 a expensas de Japón.

Entre los equipos que ha dirigido en el diamante azteca están Rojos del Águila de Veracruz, Olmecas de Tabasco, Sultanes de Monterrey y Rieleros de Aguascalientes.

También estuvo al frente de Guerreros de Oaxaca, Águilas de Mexicali, Algodoneros de Guasave, Cañeros de los Mochis, Yaquis de Ciudad Obregón, Mayos de Navojoa, Tomateros de Culiacán y Tigres de la Angelópolis (Tigres de Quintana Roo).

Su última novena fue Pericos de Puebla, donde alcanzó el millar de triunfos.

Solo se espera la confirmación por parte de la gerencia valencianaa, además que Reyes ha tenido aspiraciones de dirigir en Venezuela, especialmente a la novena eléctrica.

El mexicano Enrique «Che» Reyes llega a la nave por José Alguacil, quien pertenece a la organización de Gigantes de San Francisco, pero por las restricciones de la MLB a la pelota criolla no podrá dirigir en Venezuela.

Reyes será el quinto equipo de los ocho que hacen vida en la pelota criolla.

Los otros son Clemente Álvarez (Tigres de Aragua), Marco Davalillo (Águilas del Zulia), Alex Núñez (Bravos de Margarita) y Luis Ugueto (Cardenales de Lara).

La temporada está pautada para escuchar la voz de «play ball» el próximo 5 de noviembre y Navegantes del Magallanes levará anclas en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia ante Bravos de Margarita.

«La liga venezolana es muy fuerte e importante y Magallanes es uno de los equipos mas ganadores. Se que no me conocen bien, que no saben de mí porque nunca he dirigido allá pero para mi es un honor ir a Venezuela a dirigir y espero que no sea solo por un año sino ir a quedarme varios años por allá» expresó Reyes a prensa fibustera.

Paisano será su coach de banca

El boletín de Magallanes también dio a conocer que el coach de banco será el también mexicano Luis Carlos Rivera.

«Rivera será mi coach de banca, jugó en Grandes Ligas como pitcher con Bravos de Atlanta y estuvo conmigo como uno de los coach de la selección mexicana. Ha sido manager en la liga de verano, es un joven con mucho futuro y a la larga será un buen manager» dijo Reyes.

