Entramado de corrupción y narcotráfico con «Los chamos» de Maduro

El hijo de Nicolás Maduro, sus tres hijastros y los sobrinos de Cilia Flores; han sido señalados y sancionados por EEUU en una trama de corrupción del régimen; los primeros se enriquecieron con negocios fraudulentos; todos acusados de recibir sobornos, cobrar sobreprecios y beneficiarse de los recursos de los venezolanos; y los segundos capturados y enjuiciados por tráfico de cocaína en los Estados Unidos.

Para el presidente Maduro no hay distinción entre ellos; todos son sus hijos. Uno es biológico, Nicolás Maduro Guerra “Nicolasito”, hijo del dictador con su ex mujer Adriana Guerra Ángulo; y los otros tres hijastros, Walter, Yoswal y Yosser; los hijos de Cilia Flores con su ex marido Walter Ramón Gavidia Rodríguez. De hecho “todos forman parte del entramado de corrupción del régimen”. Así lo reseña infobae.com

Hoy, el Tesoro norteamericano sumó a los tres hijastros a la lista negra en la que hace un par de meses también está “Nicolasito“. A todos los acusa de recibir sobornos, cobrar sobreprecios y beneficiarse de los recursos de los venezolanos.

Walter Gavidia Flores.

Walter Jacob Gavidia Flores nació el 15 de diciembre de 1978. Según detalla El Nacional, es abogado y fue juez titular del Tribunal de primera instancia en funciones de 9º de juicio del circuito judicial penal del Área Metropolitana (2012-2013), cuando tenía 27 años. Como juez se encargó de varios casos claves para el gobierno de Nicolás Maduro.

En 2014, Gavidia Flores fue designado, mediante gaceta oficial del 6 de mayo, como presidente de la Fundación Pro-Patria 2000, el organismo encargado de administrar, financiar y ejecutar obras de infraestructura siguiendo los lineamientos del Plan de la Patria.

El negocio de los CLAP, turbulencia de corrupción con demasiados implicados

Los “narcosobrinos” capturados con 800 kilos de coca

Recién fue desplazado del cargo cuando, explica El Nacional, “su hermano de crianza, Efraín Antonio Campo Flores, y su primo Franqui Francisco Flores de Freitas” fueron arrestados en Haití el 15 de noviembre de 2015, con un avión cargado de 800 kilos de cocaína de alta pureza que pretendían ingresar a EEUU. El caso, un escándalo mundial, es conocido como “los narcosobrinos“.

En las declaraciones dadas por Leamsy Salazar, ex escolta de Hugo Chávez y Diosdado Cabello, se señala al mayor de los hijos de la primera dama chavista como narcotraficante que aprovechaba los aviones pequeños de Pdvsa para transportar droga, en colaboración con “Nicolasito”.

Yoswal Alexander Gavidia Flores, el menor de los hijastros de Maduro

Yoswal Alexander Gavidia Flores nació el 6 de agosto de 1990 y se sabe que es deportista. Según reveló la periodista de investigación venezolana Maibort Petit, también es conocido por us lujos viajes en aviones privados por el mundo. Según la reportera, cuando tenía 23 años, Yoswal fue vinculado al asesinato de Yorman Liendo, un delincuente que formaba parte de una banda llamada los “Piratas del Mar”, pero el caso en su contra no prosperó.

Además, cuenta que el más joven del clan Flores-Maduro, también es conocido en Caracas por ser un apasionado de las motos de alto cilindraje, de las carreras en las autopistas, de los autos de lujo y de las motos de agua.

El menor de los hijastros de bajo pefil

Yosser Daniel Gavidia Flores nació el 11 de octubre de 1988 y es el más misterioso de los tres. No hay imágenes públicas de él y tampoco se le conocen estridencias, como a sus otros dos hermanos. Sin embargo, Yosser aparece junto a sus dos hermanos vinculado a todas las maniobras corruptas.

Para EEUU, los tres forman parte de “una vasta red de corrupción que ha permitido al ex presidente Nicolás Maduro y a su régimen beneficiarse significativamente de la importación y distribución de alimentos en Venezuela”, denuncia el Tesoro.

ACN/redes/agencias/diarios

