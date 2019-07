Negocio fraudulento de los CLAP investiga EEUU

El jueves, dos barcos que transportaban unos 300 inmigrantes desde Libia hacia Europa, zozobraron en el mar Mediterráneo. La Guardia Costera de Libia y la agencia de refugiados de la ONU creen que la mitad de los pasajeros se habrían ahogado, entre ellos mujeres y niños.

Los barcos, se volcaron a unos 120 kilómetros al este de la capital, Trípoli. La Guardia Costera de Libia, informó que solo se ha encontrado un cuerpo hasta el momento, según informo un portavoz a la agencia Associated Press.

Otros 137 migrantes, fueron rescatados y devueltos a Libia, que se encuentra en medio de una crisis humanitaria derivada del derrocamiento y la muerte del dictador Moammar Gadhafi en 2011.

Desde entonces, Libia ha sido acosada por disturbios políticos, luchas en curso entre facciones gubernamentales rivales, e informes de trata, tortura, abusos y secuestros.

Esto ha llevado a muchos migrantes a hacer el peligroso viaje por mar a Europa en busca de refugio.

Charlie Yaxley, portavoz de la agencia de refugiados de la ONU, dijo que se salvaron 147 personas, pero estimó que «150 migrantes están potencialmente desaparecidos y murieron en el mar». Ademas, Yaxley indico que: «los muertos incluyen mujeres y niños».

El portavoz de ACNUR, dijo que el número de muertos de inmigrantes que intentan viajar desde Libia a naciones europeas continúa aumentando; aproximadamente una persona muere por cada seis que llegan a las costas de Europa.

El Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidad, Filippo Grandi, calificó el evento como «la peor tragedia mediterránea de este año».

Grandi, instó a las naciones europeas a reanudar las misiones de rescate en el Mediterráneo, que se detuvo después de la Union Europea tomó una decisión y presionó para que se pusiera fin a las detenciones de migrantes en Libia.

El Alto Comisionado, agregó que se necesitan vías para salir de Libia «antes de que sea demasiado tarde para muchas más personas desesperadas».

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, dijo que estaba «horrorizado» por las posibles muertes en el naufragio, haciéndose eco de los sentimientos de Grandi a través de Twitter.

I am horrified by reports that about 150 people died in a shipwreck off the coast of Libya.

We need safe, legal routes for migrants and refugees.

Every migrant searching for a better life deserves safety and dignity.

— António Guterres (@antonioguterres) July 25, 2019