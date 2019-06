52 toneladas de ayuda entregaron a venezolanos en Colombia

La Universidad de Buenos Aires en Argentina (UBA) es la mejor de América Latina, según el QS World University Rankings de 2020.

Según el rankins, la UBA se consolidó en el puesto 74° en el mundo; y la convierte en la mejor casa de altos estudios de habla hispana y portuguesa.

La Universidad de Buenos Aires, fundada en 1871 desde hace cinco años se instala en la elite global; siendo la única institución pública, masiva y gratuita en alcanzar esta posición.

26 mil universidades en el mundo

Si se estima que en el planeta existen más de 26 mil universidades, el puesto actual implica que la UBA; forma parte del 1% que se encuentra en la élite mundial, basado en el nuevo ranking de la consultora QS.

Para el rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barbieri, “lo más importante, más allá de quedar en un puesto o en otro; es mirar la tendencia en el mediano plazo. La UBA sigue estando entre el uno por ciento de las universidades de elite y sigue siendo la primera de la Argentina.”

Vale recordar, que en el 2014 se situó como la 209°, es decir, que la Universidad de Buenos Aires; logró posicionarse y mantener un crecimiento hasta lograr este año el puesto 74°.

Esto significa, una subida de 135 posiciones desde 2014, en el que se destaca el espíritu de liderazgo regional; junto con instituciones referentes como la UNAM y San Pablo.

Las dos últimas, están dentro de las mejores de la región y se ubicaron en los puestos 103 y 116, respectivamente.

➕La UBA se establece como líder de la región, junto a referentes como UNAM y Sao Pablo, quienes se ubicaron en los puestos 113 y 118. Aclarando que la UNAM cuenta con un presupuesto anual por estudiante de USD 11.400 y Sao Pablo de USD 44.300, cuando la UBA dispone de USD 1.200. pic.twitter.com/AigN1tM7az — UBAonline (@UBAonline) June 18, 2019

La lista de la consultora, evalúa a más de 1.000 universidades en el mundo en seis factores; reputación académica, reputación como empleador, proporción entre estudiantes y maestros.

Además, en citaciones en artículos por maestros, proporción de maestros internacionales y de estudiantes internacionales.

Resumen mundial

Mundialmente, lideran el ranking tres universidades de EE.UU., el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Standford y Harvard.

Seguidamente, en el cuarto lugar se encuentra la universidad de Oxford, de Reino Unido; y en quinto el Instituto Tecnológico de California (Caltech).

En Latinoamérica, la Universidad de Buenos Aires (pública), ocupa la posición número 74 en el ranking global. Le sigue, la Universidad Autónoma de México (UNAM), también pública, en el puesto 103 a nivel global.

Continuando con la lista, en las 10 primeras de América Latina; hay dos argentinas, dos mexicanas, dos brasileñas, dos chilenas y dos colombianas.

Las mejores en latinoamérica y el mundo

Las mejores de América Latina para el 2020, según el QS World University Rankings son:

1. Universidad de Buenos Aires (UBA) – Argentina – (puesto 74)

2. Universidad Autónoma de México (UNAM) – México – (103)

3. Universidade de Sao Paulo – Brasil – (116)

4. Pontificia Universidad Católica de Chile – Chile – (127)

5. Tecnológico de Monterrey – México – (158)

6. Universidad de Chile – Chile – (189)

7. Universidad Estadual de Campinas (Unicamp) – Brasil – (214)

8. Universidad de los Andes – Colombia – (234)

9. Universidad Nacional de Colombia – Colombia – (253)

10. Pontificia Universidad Católica Argentina – Argentina – (344)

Por otra parte, en las mejores universidades del mundo para el mismo año son:

1. Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) – EE.UU.

2. Standford University – EE.UU.

3. Harvard University – EE.UU.

4. University of Oxford – Reino Unido

5. Instituto Tecnológico de California (Caltech) – EE.UU.

6. Swiss Federal Institute of Technology – Suiza

7. University of Cambridge – Reino Unido

8. UCL – Reino Unido

9. Imperial College London – Reino Unido

10. University of Chicago – EE.UU.

ACN/CNN/www.uba.ar/Foto: CNN/UBA

No dejes de leer: Destripador asesinó a venezolana y violó su cadáver