La segunda fue la vencida para el jugador Ernesto Hernández

“Vestir la camiseta nacional fue mi sueño desde pequeño y cada vez que represento al país me siento muy orgulloso».

“He mejorado mi tiro de larga distancia. En mi desarrollo muy poco lanzaba, era un jugador que atacaba el aro, pero he buscado mejora en el lanzamiento y en el drible, que aún me falta pulir”, sostuvo el jugador oriundo de La Vega .

“Me siento más maduro y me sentí más capacitado, aproveché los minutos que me dio el entrenador”, comentó Hernández que en la victoria frente al conjunto argentino jugó por espacio de 15 minutos en los que dejó foja de 5 puntos y 5 rebotes.