España suaviza restricciones y su principal experta en salud renuncia

La directora de salud pública de España, Yolanda Fuentes, renunció este jueves, de acuerdo a las agencias de noticias europeas, en protesta por la decisión del gabinete regional de comenzar a suavizar las restricciones de la cuarentena por el coronavirus.

Según los informes, Yolanda Fuentes no estuvo de acuerdo con los líderes de la región sobre el impulso para reabrir la ciudad, debido a la gran cantidad de casos de coronavirus en Madrid y sus alrededores. Pero las autoridades locales aún no han dado informado oficialmente las razones por las cuales Fuentes renunció, según la agencia Associated Press.

Madrid y la región que rodea la capital española han visto el mayor número de casos de coronavirus en todo el país, representando casi 64.000 de los 221.000 casos reportados.







Solo en la región de Madrid, 8.500 personas han muerto por COVID-19, que representa el 30% de las víctimas relacionadas con el coronavirus de la nación. En los últimos días, el número de personas infectadas en Madrid ha disminuido, con solo 86 nuevos casos reportados desde el miércoles.

Según los informes, la caída en las nuevas tasas de infección ha llevado al gobierno regional, liderado por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, a solicitar el permiso del Ministerio de Salud nacional para comenzar el proceso de reducción de las restricciones en escala antes del 11 de mayo.

España ha reducido lentamente las restricciones en algunas partes del país al iniciar la fase uno de su proceso de reapertura.

Ahora se permite una hora de ejercicio al aire libre. Pero el fin de semana vio un aumento en los arrestos y multas a medida que las personas abusaron de las nuevas libertades, según el Ministerio del Interior de España.

Las empresas y los cafés también pueden reabrirse parcialmente y los grupos de 10 o menos pueden reunirse en público, pero aún es obligatorio usar tapabocas.

Datos de detenidos y propuestas de sanción por incumplimiento de las medidas del estado de alarma El 6 de mayo: ➡Detenidos 72

➡Propuestas de sanción 15.386 Desde el inicio del estado de alarma: ➡Detenidos 7.462

➡Propuesta de sanción 853.334#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/1gDIKlKTir — Ministerio del Interior (@interiorgob) May 7, 2020

