Según especialista «empeoró la calidad de aprendizaje en las aulas»

Como consecuencia de las diferentes fallas que presentan los servicios básicos, como la electricidad y el agua; el calendario escolar de los estudiantes venezolanos se ha visto interrumpido en los últimos meses; lo que ocasiona bajas en la calidad de aprendizaje.

Aunado a eso, existen renuncias de miles de docentes, debido a que la crisis económica y social que afecta al país; los ha llevado a irse hacia otras fronteras, pues el salario es insuficiente para cubrir las necesidades básicas.

En este sentido, el director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, José Javier Salas; calcula que se ha perdido un mes y medio de actividades escolares en todo el país; después de la falta de energía eléctrica ocurrida hace pocos meses.

«Empeoró la calidad de aprendizaje»

De acuerdo a Salas, esta realidad empeoró la calidad de aprendizaje desde las aulas; porque “el sistema educativo no está diseñado para transmitir aprendizaje, sino para aprobar a los estudiantes; pese a no estudiar como se debe. Lo que a su vez cultiva en ellos una desidia mental; que los lleva a aceptar que les regalen las cosas y no a esforzarse por alcanzarlas”.

Aunado a ello, aseguró que los padres y/o representantes, al darse cuenta de esta situación; «no jalan a botón a los educadores para insistir en que obliguen a los estudiantes a responder de una forma intelectual y responsable».

Sin embargo, el director cuestionó, que hoy en día los programas educativos son ineficientes; por lo que la calidad de aprendizaje también lo será. Además «se aprende poco o casi nada en comparación con otras generaciones», aseguró.

Renuncia de 18 mil educadores

Por otra parte, Salas comentó que existe la posibilidad que en Venezuela hayan renunciado unos 18 mil educadores; debido al poco salario y la diáspora indetenible, falta que desmejora la calidad de aprendizaje.

En relación a ello, criticó que ante esta falta de docentes profesionales y con experiencia en la etapa primaria; «autoridades del Ministerio de Educación los sustituyan por bachilleres inscritos en el Plan Chamba Juvenil, para trabajar esta área tan delicada para el óptimo crecimiento y madurez de los jóvenes».

Consecuencias

Ante todo lo descrito, el profesor de la UCAB explicó que el futuro este vacío intelectualmente; realidad que puede traer consecuencias en los adolescentes que deban iniciar su etapa laboral; pues de acuerdo a Salas, no estarán a la altura de las exigencias en ningún nivel, debido a la baja calidad de aprendizaje.

Precisó, que “ni siquiera podrán trabajar en las funciones elementales de una empresa”.

Aseguró entonces, que el futuro de Venezuela se vislumbra con limitantes a causa de las acciones incorrectas; de algunos directivos de escuelas, preescolares y liceos que no asumen sus deberes en relación a los estudiantes; «por el contrario permiten que los dictámenes gubernamentales cambien casi en su totalidad la programación escolar por una menos provechosa»,

ACN/Diario 2001/Foto: cortesía

