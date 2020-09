Estados Unidos aplicará nuevas sanciones contra Irán y Maduro

Este lunes el Secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, anunció que el país aplicará nuevas sanciones contra Nicolás Maduro y el Ministerio iraní de Defensa.

Las mismas se emplearán por considerar que violaron el embargo de armas; que pesa sobre la República Islámica, reseñó.

De igual manera, también anunció sanciones contra el programa nuclear iraní; dedicado a fines civiles y contra otras entidades de ese país.

“Durante casi dos años los funcionarios corruptos de Teherán han trabajado con el régimen ilegítimo de Venezuela; para burlar el embargo de armas de la ONU”, aseguró Pompeo.

Pompeo exhortó a los demás países del mundo a escuchar; las sanciones impuesta por el gobierno de EE.UU.

En rueda de prensa con los periodistas, Pompeo sostuvo que Irán tiene suficiente material para crear un arma nuclear.

Además, señaló que Teherán retomó la cooperación de misiles; con Corea del Norte.

Las nuevas sanciones colocan a sus aliados (China y Rusia); bajo aviso de que, de ignorar las medidas impuestas por el país norteamericano, los efectos podrían sentirse.

El pasado 20 de agosto, el diplomático estadounidense entregó al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); la solicitud para extender el embargo de armas impuestos contra el país de medio Oriente.

Pesar de ello, el Consejo declinó emprender nuevas medidas debido a la falta de consenso.

El gobierno de Donald Trump, indicó que las nuevas medidas impuesta contra ambos países; son una forma de protección de su nación, además de evitar que Irán ponga en peligro al resto del mundo.

Today, @SecPompeo delivered remarks to the media on Iran Snapback Sanctions. pic.twitter.com/L1XCmTJvtb

— Department of State (@StateDept) September 21, 2020