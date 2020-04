Estados Unidos se convirtió en el país con más fallecidos por COVID-19

Estados Unidos se convirtió este viernes en el primer país del mundo en anunciar que van 2.108 fallecidos por la pandemia de COVID-19 en un día; lo que suma un total desde que el virus llegó a ese país de 18.870 decesos.

De acuerdo al monitoreo que realiza un equipo de la Universidad Johns Hopkins, unas 2.108 personas perdieron la vida en el país en las últimas 24 horas; superando a Italia, país que registra hasta ahora un total de 18.849.

Para agregar a las estadísticas terribles, la nación norteamericana se acerca al medio millón de casos positivos de covid-19 con 496.535; lo que siginifica un incremento de 35.098 en las últimas 24 horas.

The U.S. now has more reported coronavirus deaths than any other country in the world.

1. USA: 18,870

2. Italy: 18,849

3. Spain: 16,353

4. France: 13,197

5. UK: 9,875https://t.co/6nezCBVStK pic.twitter.com/gB6G2DMPFe

— Keith Boykin (@keithboykin) April 11, 2020