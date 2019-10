Estados Unidos frenó acciones contra Citgo por 90 días

El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, ha tratado de tranquilizar a los escépticos legisladores estadounidenses sobre la seguridad de Libra, la moneda digital propuesta por la red social.

En una audiencia frenética en Washington, los miembros del Congreso atacaron los planes para el sistema de pago, advirtiendo que podría ser abusado por delincuentes y terroristas.

Zuckerberg, también fue cuestionado por las afirmaciones de que había mentido a los reguladores estadounidenses en el pasado.

Pero prometió que Libra no se lanzaría sin la aprobación del gobierno.

Dijo que Facebook abandonaría la Asociación Libra si el consorcio intentara lanzar una criptomoneda sin el permiso de los reguladores estadounidenses.

La aparición de Mark Zuckerberg ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes del Congreso Norteamericano, se produce después de un mes difícil para el proyecto Libra, de la empresa Facebook Inc.

Ocho de los 28 miembros fundadores de la Asociación Libra, creada para gobernar la moneda de manera independiente, se han retirado, incluyendo Mastercard, Visa, eBay y PayPal.

Mientras tanto, los reguladores de todo el mundo continúan expresando preocupación por el proyecto.

El grupo de naciones del G7 ha prometido bloquearlo a menos que Facebook pueda probar que es seguro.

Existe la preocupación de que la moneda pueda usarse para el lavado de dinero, perturbar el sistema financiero global o dar a Facebook demasiado control sobre los datos de los usuarios.

Dijo a la audiencia que entendía las reservas sobre Libra pero que estaba decidido a perseverar.

«Entiendo que no soy el mensajero ideal para esto en este momento. Hemos enfrentado muchos problemas en los últimos años y estoy seguro de que hay muchas personas que desearían que fuera alguien que no estuviera ayudando Facebook. proponer esto «, dijo el jefe de Facebook.

