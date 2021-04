Este es el Horóscopo de hoy, jueves 01 de abril de 2021

El horóscopo de hoy jueves 01 de abril de 2021 se muestra de lo más interesante, no te pierdas la predicción. Entérate de lo que te depara el día de hoy en el amor, en tu economía, en el trabajo…. El día de hoy presenta en la mayoría de los signos bastantes cambios a tener en cuenta. Aquí podrás conocer el pronóstico para todos los signos del zodiaco. Desde la sala de redacción de la ACN te vamos a traer las predicciones para tu día, tal como hoy (jueves 01 de abril).

Aries

Una cuestión sentimental que comienza a cobrar forma, se traduce en una relación más seria de lo que parecía Aries, se avecinan sorpresas. Es importante que atiendas los detalles y no pases por alto ninguna oportunidad para ser más feliz. El trabajo marchará mejor ahora. No se trata de exagerar, sino de enfrentar las situaciones como se vayan presentando y darles la importancia requerida, no te agobies. Aunque hoy te lleguen rumores de despidos y cambios laborales, no te inquietes, afortunadamente tienes una posición astral muy favorable. No te desanimes, finalmente lograrás el amor que andabas buscando. Pase lo que pase no pierdas de vista tus metas. Es tiempo de poner orden en tus asuntos para que los problemas económicos no interfieran con tu salud. Existe la perspectiva de un viaje profesional inesperado.

Tauro

Estás en el tiempo de cosechar lo que has sembrado Tauro. Te envuelven la espontaneidad y el amor. Organiza tus horarios de trabajo, rendirás más. Te propondrán muy pronto una asociación con amigos que desean poner un pequeño negocio por cuenta propia, tendrás sorpresas agradables. Te está envolviendo una duda en la mente respecto a tu pareja, di lo que sientes, pero de una forma sensible. No hay por qué lastimar a los demás con nuestras palabras. Reorganiza tus horarios para que puedas disfrutar de más tiempo libre y cuidar tu salud adecuadamente. Aprende de experiencias pasadas, no tiene sentido insistir en algo que ya terminó. Con actitud positiva y realista lograras el éxito. Proponte ahorrar para saldar deudas. Es tiempo de soluciones no de nerviosismos ni de discusiones. Lo que decidas dará buenos resultados. Aprende a equilibrar tareas y descanso, comenzando hoy jueves 01 de abril.

Géminis

Géminis, debes tener la determinación de llevar a cabo lo que decidas respecto al trabajo. Cuando decidas algo, debes dar el paso siguiente inmediatamente, avanza con energía constante hacia tu objetivo. Al actuar, te convertirás en un imán que atrae la energía hacia ti. Cosechamos lo que sembramos. Cada pensamiento, palabra y obra es una causa que genera un efecto. Siembra lo positivo. Cuanta mayor sea tu confianza en ti mismo y más obedezcas tus propios dictados, más enriquecedora y plena será tu vida en el amor. Las decisiones acertadas son el resultado de la experiencia y la experiencia proviene de las decisiones equivocadas. El secreto para desatar tu fuerza está en buscar objetivos interesantes que despierten tu creatividad y tu pasión. Hay que tener objetivos en la salud. El esfuerzo dedicado a conseguirlos es lo que te enriquece como persona y te hace feliz.

Cáncer

Te encuentras a punto de iniciar algo nuevo Cáncer, quizás un empleo diferente o una nueva posición en tu empresa. Elige bien y sin prisas en el trabajo. Empieza el mes con presupuestos nuevos y perspectivas diferentes que arrojen mejores resultados en tu economía. Hoy se podrían producir momentos familiares tensos. En el amor, las situaciones que pueden desconcertarte no son fracasos sino experiencias necesarias, aprende de ellas y no cometas los mismos errores. Dedicarás muchas horas a un proyecto especial, pero una vez que lo hayas concluido te sentirás satisfecho pues podrás ponerlo a funcionar. No dejes pasar una cita que hayas acordado, llama por teléfono, manda un correo, cultiva las nuevas amistades que están llegando a tu vida. La salud se vuelca hacia ti con un tono intenso y fuerte. Hoy concéntrate en tus asuntos y no trates de hacer muchas cosas al mismo tiempo.

Leo

Leo, libérate del miedo que te impide ser tú mismo y céntrate ya en aquello que verdaderamente deseas y te mereces. La valentía disminuye cuando no la usamos, la pasión en el amor se disipa cuando no la expresamos, haz siempre uso de ellas. En el trabajo te harán una propuesta inesperada que te supondrá un gran cambio. Hoy tendrás una gran compatibilidad con personas del signo Sagitario. No deberías juzgar a los demás por un incidente aislado. Conocerás al resto de las personas cuando entiendas sus motivaciones. Ser positivo un día a la semana no resulta. Fortalecer la mente es como fortalecer el cuerpo, necesita un tiempo. Son nuestras decisiones, y no las circunstancias de la vida, las que determinan nuestro destino. Tú puedes cambiarlo comenzando hoy jueves 01 de abril.

Virgo

Tienes que arreglar cuanto antes ciertos asuntos financieros Virgo. Hoy es un día que no olvidarás en mucho tiempo. Pon mucha atención en el trabajo para no cometer errores. Estás contento y positivo, sigue con esa actitud. Te aburres con tu pareja y necesitas cambios inmediatos en el amor. Vas a tener un día difícil en el terreno sentimental. Con buena alimentación, tu cuerpo empezará a funcionar como un reloj. Tus gastos y tus ingresos están en equilibrio, puedes alcanzar tus metas. Un encuentro con un Capricornio no sería muy agradable, prudencia. Sales y entras sin notar cansancio. Vas a gastarte el dinero en salir con los amigos. Hoy puede ser un día excepcional a nivel social. Te encuentras muy dinámico y harás un montón de cosas, aunque te preocupa lo que has gastado. Aprovecha bien tu tiempo libre. Cuida tu salud, podrías tener algún problema con el cuello o la espalda.

Libra

La paciencia es fundamental para vencer Libra. Ser paciente consiste en no darse por vencido, en no rendirse en el trabajo, es persistir. La persistencia, o capacidad para mantener constante el ánimo hacia nuestros propósitos, es esencial para la victoria. Empieza por hacer lo necesario en el amor, sigue con lo que es posible, no te detengas y de pronto estarás haciendo lo imposible. Tu mente es un auténtico torbellino y podrás con todo, piensa en lo que deseas y lo tendrás. Disciplinando tus pensamientos determinas lo que logras. Debes disfrutar lo que tienes y vivir el presente. Temer pérdidas no es vivir en el presente, es vivir en el futuro. Cuando desarrollas el valor necesario para enfrentar un problema en la salud, con frecuencia, este desaparece, ponte a ello. La única manera de cambiar a los demás es cambiarte a ti mismo. Cambia tus maneras y los demás actuarán de otra forma.

Escorpio

La sabiduría consiste en aprender todo lo posible, pero con la humildad de admitir que no podemos saberlo todo Escorpio. La vida es un aprendizaje en que aprendemos tanto de los errores como de los aciertos. El único error real es aquel del que nada aprendemos. Vivir en armonía es tener calidad de vida. La vida es mejor cuando tratas a los demás como deseas ser tratado tú. Si quieres saber quién eres, actúa. La acción te perfilará y te definirá. Tu corazón es libre en el amor, ten valor y hazle caso. La firmeza es fundamental para el éxito en el trabajo. Cuando sabes exactamente lo que quieres, trabajas para ello continuamente. La actitud de tener confianza en que los problemas se resolverán, hace que la mente trabaje de forma óptima para ello. Solo cuando estás tranquilo acerca del resultado de una situación, es cuando parece que ésta se resuelve por sí misma.

Sagitario

Procura no descuidar tus momentos de reposo Sagitario. Como has gastado más de la cuenta, ahora te toca reponer tus ahorros. Tendrás un día muy intenso para el amor y la amistad. Te encuentras bien, pero con cierto dolor de cabeza. Hoy no tendrás muchas ganas de ir al trabajo, lo harás pero con cierta pereza. Podrías tener una pequeña discusión con un compañero, no dejes que vaya a más. Puedes recibir unos ingresos que te aliviarán. Sabrás gastar tu dinero en lo que más quieres. En el amor, necesitarás comprensión. Te puedes sentir posesivo y celoso, no te amargues. Habrá alguna persona interfiriendo en tu relación, no lo permitas. Discutirás con alguien de tu familia por una cuestión económica. Tienes que reponerte de un pequeño traspiés que has tenido. Ayudarás a alguien que te lo ha pedido. Tendrás un encuentro con un amigo especial. Deberías cuidar más tu garganta. Además, debes cuidar también tu aparato digestivo y tu dieta comenzando hoy jueves 01 de abril.

Capricornio

Cualquier tipo de negativismo, enfado, preocupación o impaciencia bloquea tu mente y no permite que funcione como debe Capricornio. Todo lo que se consigue y vale la pena en el trabajo está precedido de dificultades, contratiempos y fracasos, no abandones tu meta. Las experiencias negativas son esenciales para pulirnos como personas y tomar fuerza para alcanzar nuestras metas. Las personas comienzan a conseguir grandes cosas en el momento en que empiezan a confiar plenamente en sí mismas. Toda la gente que tiene buena estrella tiene una cosa en común, tienen unas metas muy claras y las buscan con ahínco. El optimismo es un elemento altamente constructivo, cuya influencia en el individuo es como la del Sol en las plantas. Si tienes un problema de salud, defínelo con claridad. Es el primer paso para resolverlo.

Acuario

Acuario, estarás en medio de una situación que demandará mucha paciencia de tu parte para resolver los diferentes retos y desafíos que te surjan en el trabajo. Una persona amiga con dificultades familiares te pedirá consejo, pero no trates de influir para que haga lo que tú le digas. En el amor tendrás una mezcla de sentimientos contradictorios que pueden desestabilizarte si prestas atención a todos los cotilleos que escuchas. Tendrás buenas noticias de un viaje corto que te van a proponer. Estás en un buen momento para recuperarte y sanar heridas sentimentales. Pondrás las cartas sobre la mesa y tomarás decisiones importantes. Con la salud, sé prudente y guíate por tu intuición. Centra tu atención en la familia. No hay nada imposible para una voluntad férrea, pero recuerda que una cosa es la tenacidad y otra es la terquedad. No caigas en extremos, especialmente en lo relativo a la alimentación.

Piscis

Piscis, si deseas algo, reúne información, lee, investiga, pregunta y busca la respuesta, siempre puedes hacer algo más por lograrlo. La buena suerte suele llegar a quienes la buscan. La suerte golpea muchas veces, lo importante es saber aprovecharla. Trata este día de acudir al trabajo con tu mejor disposición, es importante. El aislamiento es un tónico maravilloso que da equilibrio y claridad al pensamiento, practícalo hoy mismo si puedes. Para la salud, la música combate eficazmente el estrés. Los sonidos y la danza estimulan el cuerpo y despiertan buenas sensaciones. A una buena sesión de risa le sigue un profundo estado de relajación, ayuda a liberar la tensión y produce bienestar. El masajista consigue, a través del tacto, que el paciente perciba las tensiones físicas acumuladas y las libere. Cada vez que ríes, estimulas el aparato circulatorio, el respiratorio, relajas el sistema nervioso y se reduce el dolor (si lo tienes).

En la ACN te traemos todas las predicciones totalmente completas por medio de ABC.es. y para el Horóscopo del jueves 01 de abril podrás tener mayor información de lo que hoy te espera.

No dejes de leer: Fernando Carrillo reacciona al desgarrador video que su padre publicó sobre él

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN