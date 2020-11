Estimación de ovulación a través del Edema Uterino

No dejes de leer: Temporada de monta

Miro et, al., 2004 explica que las zonas hipoecogénicas en la imagen ultrasonográfica, son el resultado del fluido de la submucosa (edema). El grado de Edema Uterino aumenta con el crecimiento folicular, los edemas generalmente se reducen o paran un día antes de la ovulación.

El edema uterino puede ser indicativo de alguna patología cuando observamos uno o más de los siguientes aspectos: presencia de un claro edema endometrial y un folículo dominante de gran tamaño 14-15 días post ovulación, fallo en la reducción del edema cuando la yegua alcanza la ovulación o 24 horas post ovulación, presencia de un hiperedema (ED5 o mayor) en un ciclo estral normal, aumento significativo del edema 12-24 horas post servicio y ausencia del edema uterino durante el estro (McKinnonet al. 1988, Pelehach et al. 2002, Squires et al.1988).

Según Brinsko et al., 2010 en su Manual de Reproducción Equina, los pliegues endometriales de la yegua en el estro se convierten prominentes, generando una apariencia heterogénea a la ultrasonografía. La clasificación del edema endometrial puede clasificarse también en, 0 (no edema), 1 (ligeramente), 2 (moderado), 3 (severo).

En este sentido, para Reilas et al., 2015, la interpretación morfológica característica del endometrio en la ecografía constituye una parte importante para establecer una estimación precisa de la etapa del ciclo estral. La aparición de edema precede el inicio del comportamiento estral en 1, 2, o 3 días, aunque el comportamiento sexual en general, persiste por 24 a 48 horas después de que el edema ha desaparecido.

Brinsko et al., 2010, considera que a través del ultrasonido, muchos parámetros como desarrollo folicular, presencia de fluido patológico en útero, presencia de cuerpo lúteo (CL) y Edema Uterino, puede ser monitoreado durante todo el ciclo estral, ayudando entonces a identificar y poder determinar el momento de ovulación.

En este artículo en particular quiero resaltar uno de los factores que para mí es de vital importancia -junto con otros aspectos- al detectar el momento de ovulación, el cual es el Edema Uterino. Lo definimos como el acúmulo de líquido, en este caso fisiológico, que se encuentra en el cuerpo y cuernos uterinos.

A lo largo de mis estudios sobre el comportamiento del tracto reproductivo de una yegua y las comparaciones que he hecho con otros estudios realizados nos damos cuenta que existen varios factores que ayudan a determinar el momento idóneo para depositar el semen del caballo en el útero de la yegua.

A través de los años el uso de esta técnica ha sido mejorada con la finalidad de que sea lo más exitosa posible, para obtener como resultado final la preñez en la hembra. En otros artículos publicados por mi persona he hablado un poco más sobre la Inseminación Artificial.