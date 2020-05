Conoce los estrenos de series y películas que llegan a Netflix en junio 2020

Netflix es una de las plataformas más populares por la cuarentena, pues han superado su récord de visualizaciones y de suscriptores en todo el mundo debido a la pandemia que se afronta por el coronavirus.

Series, películas y documentales que permitirán aliviar las horas que habrá que pasar en casa.

Asimismo, una de las llegadas más esperadas de los estrenos de netflix junio 2020 es ‘Keeping up with the Kardashians’, el reality, uno de los más famosos del mundo, que cuenta la vida doméstica de Kim Kardashian y su peculiar familia.

De este modo, la serie que se lleva todos los elogios y miradas es Dark, que tendrá su tercer y última temporada a partir del 27 de junio. Otra serie de las más llamativas será 13 Reasons Why, que tendrá su cuarta temporada el 5 de junio.

Estrenos de Netflix junio 2020

Todas las series de Netflix

‘Las Kardashian’ T1-2 (1/06)

‘Mujeres ricas de Beverly Hills’ T1-2 (1/06)

‘Married to Medicine’ T1 (1/06)

‘The Real Housewives of New York City’ T1 (1/06)

‘Miraculous – Las aventuras de Ladybug’ T1-3 (1/06)

‘Bellow Deck’ T1 (1/06)

’44 gatos’ T2 (1/06)

‘Madres forzosas’, episodios finales (2/06)

‘Baki’ parte 3 (4/06)

‘¿Me oyes?’ (4/06)

‘Por 13 razones’ T4 (5/06)

‘Perdida’ (5/06)

‘Queer Eye’ T5 (5/06)

‘Reality Z’ T1 (10/06)

‘F is for Family’ T4 (12/06)

‘Kipo y la era de las bestias mágicas’, temporada 2 (12/06)

‘The Woods’ (12/06)

‘Pose’ T2 (12/06)

‘Alexa & Katie’ T3 (13/06)

‘Rick y Morty’ T4 (17/06)

‘La orden’ T2 (18/06)

‘Feel the Beat’ (19/06)

‘Floor is lava’ (19/06)

‘One Way for Tomorrow’ (19/06)

‘The Politician’ T2 (19/06)

‘The Sinner: Jamie’ (19/06)

‘Dark’ T3 (27/06)

‘Rupaul´s Drag Race’ T12+Untucked’: sin fecha

Todas las películas que llegan en junio

‘El resplandor’ (1/06)

‘El árbol de la sangre’ (1/06)

‘Ghost in the Shell’ (1/06)

‘La casa del lago’ (1/06)

‘Jack el Cazagigantes’ (1/06)

‘Agárralo como puedas 33 1/3’ (1/06)

‘La princesita’ (1/06)

‘The invincible dragon’ (1/06)

‘Cook Off’ (1/06)

‘Changeling’ (1/06)

‘Oldboy’ (1/06)

‘Ghost in the Shell’ (1/06)

‘Happy Feet: Rompiendo el hielo’ (1/06)

‘Los últimos días del crimen’ (5/06)

‘La extraña fuente de la fortuna’ (5/06)

‘Merry Men 2’ (5/06)

‘No dejes rastro’ (5/06)

‘Superfly’ (5/06)

‘Overlord’ (6/06)

‘Ocean’s 8’ (9/06)

‘Da 5 Bloods: Hermanos de Armas’ (12/06)

‘A Whisker Away’ (18/06)

‘One Way for Tomorrow’ (19/06)

‘La red avispa’ (19/06)

‘Trolls’ (24/06)

‘Festival de la canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga’ (26/06)

Todos los documentales y especiales de comedia

‘Lenox Hill’ (10/06)

‘Father Soldier Son’ (19/06)

‘Spelling the Dream’ (3/06)

‘Athlete A’ (24/06)

ACN/ Xacata

No dejes de leer: Telenovelas y series sin besos, las nuevas condiciones para hacer TV

Infórmate al instante, únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN