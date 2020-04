Estudiantes de Carabobo no cuentan con internet para ver clases virtuales

En el estado Carabobo la educación peligra durante esta cuarentena, los estudiantes de las universidades tanto públicas como privadas tienen la intención de estudiar pero las constantes fallas en los servicios imposibilitan esta opción.

Tanto los estudiantes universitarios como los profesores se las han visto difícil, el proceso de clases virtuales planteados en algunas facultades de la Universidad de Carabobo, la Universidad Arturo Michelena y la José Antonio Páez no se ha podido llevar a cabo, la falta de internet, electricidad y equipos electrónicos dificulta la realización de evaluaciones.

Estefanía Izaguirre, estudiante de Comunicación Social en la Universidad Arturo Michelena (UAM), comentó que no siempre cuenta con una buena conexión a internet.

«Me he visto obligada a utilizar mis datos y el hecho de estar aislados, al menos en mi caso, me ha puesto un poco ansiosa y me es difícil realizar correctamente las asignaturas e incluso estar motivada para ello», explicó Izaguirre

Por su parte, el consejero universitario de la Universidad de Carabobo (UC), Luis Yaguarate, consideró que la medida no es viable porque 70% de la población estudiantil no cuenta con acceso a internet, «vivimos en un país en el que ese servicio es decadente».

Sergio Afanador, estudiante también de la Universidad de Carabobo, aseveró que los profesores han hecho el esfuerzo montando videos en Youtube y propiciar debates en grupos de Whatsapp «pero no han participado la mayoría de los estudiantes porque no se tienen los medios para ver clases virtuales«, lamentó.

Relató que su computadora se dañó como consecuencia de los constantes apagones en la región, «tengo el teléfono pero hay cosas que no se pueden hacer, tenemos estudiantes que están gastando sus datos«.

Wilfredo Camaya estudiante de Odontología recordó que en esta carrera se ven prácticas en clínicas y materias teóricas «estamos paralizados, se nos complica a muchos de los estudiantes por el servicio de ABA, Cantv que hay en el país.

La rectora de la casa de estudios, Jessy Divo de Romero, agregó que la institución mantiene la actividad mínima necesaria para cumplir con las solicitudes que se exigen desde el Ministerio de Educación, al tiempo recordó que no han recibido respuesta ante las solicitudes hechas sobre una bonificación especial para los trabajadores universitarios para atender la contingencia actual.

