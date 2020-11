La tormenta tropical Eta tocó tierra en Florida

La tormenta tropical Eta llegó a Florida la noche del domingo y puede convertirse en huracán de categoría 1, donde sus lluvias torrenciales y fuertes vientos producían cortes de electricidad tras azotar Cuba.

Eta abandonó a Cuba la mañana del domingo después de haber dejado víctimas y destrucción en Centroamérica y el sur de México. El ciclón ha hecho cerca de 200 muertos, cuya mayoría fue en Guatemala. Llegó al territorio estadounidense acompañado de intensas precipitaciones y peligrosas marejadas ciclónicas.

A las 22H00 locales (15H00 GMT del lunes), la tormenta soplaba con vientos máximos sostenidos de 100 km/hora y se encontraba 130 km al este de Key West, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC), con sede en Miami.

Agregó NHC, “Se pronostica un fortalecimiento adicional durante el próximo día y se espera que Eta se convierta en huracán a medida que se acerque o esté sobre los Cayos de Florida, entre esta noche y la mañana del lunes”.

Eta podría intensificarse en huracán de categoría 1 con vientos de entre 119 y 153 km/h durante su paso por la península floridana.

Tropical Storm #Eta is located just off the southwest coast of Florida. Here are the 4 am EST Key Messages. For more information, visit https://t.co/tW4KeFW0gB and https://t.co/SiZo8ohZMN pic.twitter.com/R2BUOyfnS6

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 9, 2020