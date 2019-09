The Eternals: La próxima gran película de superhéroes de Marvel

La actriz venezolana Carolina Tejera, la inolvidable Eva Granados de la telenovela Gata salvaje (2002); atraviesa momentos difíciles a nivel personal y protagoniza su propio drama. Así lo hizo saber y lo compartió con sus seguidores en las redes sociales.

Tras casi dos años librando una dura batalla judicial con el padre de su hijo, el empresario Don Stockwell, por la custodia del menor, la artista tuvo que despedirse recientemente de su primogénito Michael Aslan, quien tomó la decisión de irse a vivir con su progenitor a Costa Rica.

Perdió la custodia de su hijo

“Mi hijo es lo más grande que yo he tenido y todos ustedes saben lo que hemos vivido, en fotos, en videos, en experiencias desde que mi hijo nació, desde que estuvo en mi barriga. 13 años para arriba y para abajo juntos. Arriba hay un Dios, él nunca falla. Aquí el tiempo es importante, se va a hacer justicia en los tiempos de Dios, no en mis tiempos. Pronto se van a saber muchas cosas […]”, expresó visiblemente afectada Tejera a través de un vídeo que compartió en Instagram.

La actriz recordada en Venezuela por participar en melodramas como Sirena (1993), Mujer secreta (1999), además de Corazón valiente y Cosita linda, culpa al padre de su hijo de perjudicar la sana relación que durante más de una década ha tenido con el adolescente.

No caerá en el juego del padre de su hijo

“Yo amo a mi hijo y él me ama a mí y en 13 años hemos sido felices. Pero tengo el papá y un ex perjudicando nuestra relación. No tengo más nada que decir. Espero la justicia divina”, le respondió Tejera a una seguidora que no entendía cómo el menor había decidido irse a vivir con su padre a Costa Rica si supuestamente ella había sido tan buena madre con él.

En una entrevista con el programa Suelta la sopa (Telemundo), la estrella de telenovelas de 42 años, dijo estar muy dolida por esta decisión, pero dejó claro que no está dispuesta a caer en el juego del padre de su hijo.

“Yo creo que lo mejor es dejarlo [refiriéndose a su hijo], que él mismo viva su aventura por su propia voluntad. Es un niño que está como un poco así atolondrado por todo lo que está pasando y lo mejor es dejarlo. No puedo caer en el juego del padre. No puedo”, afirmó.

A partir de ahora la actriz podrá convivir con su hijo los días que le pertenezcan por ley.

“Él tiene que venir a Miami, por supuesto que tiene que venir sus vacaciones lo que me corresponde y yo también puedo ir cuando yo quiera a Costa Rica”, aseveró.

ACN/agencias/E.García