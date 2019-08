Maléfica 2 debutará en la pantalla grande en octubre

El actor Will Smith y el rapero Jay-Z, producirán una serie para la cadena ABC; sobre el papel de la mujer en el movimiento por los derechos civiles de la comunidad afroamericana estadounidense.

La producción lleva por nombre “Women of the Movement” y consistirá en un repaso cronológico a la lucha por los derechos civiles relatado desde el punto de vista de varias mujeres afroamericanas; informó este lunes el director de entretenimiento de ABC; Karey Burke, durante una jornada promocional.

La serie consta de ocho episodios y en su primera temporada se centrará en la figura de Mamie Till; quien dedicó su vida a buscar justicia en nombre de su hijo Emmett, asesinado a los 14 años de edad en el estado de Misisipi en el año 1955; tras ser acusado de coquetear con una cajera blanca.

Los capítulos se basarán en el libro Emmett Till: The Murder That Shocked the World and Propelled the Civil Rights Movement; escrito por Devery S. Anderson.

Derechos de la mujer afroamericana

En declaraciones de Burke, la cadena estadounidense ya estudia producir una segunda temporada basada en la historia de Rosa Parks; quien inició la lucha por los derechos al negarse a ceder su asiento en el autobús a una persona blanca en el estado sureño de Alabama.

Con las dos temporadas previstas, la serie documental rendirá honor a dos figuras femeninas importantes en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos; de mediados del siglo pasado.

Los guiones de Women of the Movement serán escritos por Marissa Jo Cerar (The Handmaid’s Tale); y su rodaje será financiado por Jay-Z y Smith junto al productor Aaron Kaplan.

El proyecto llegará a la cadena ABC después de que HBO pensó producir una serie limitada sobre el asesinato de Emmett Till que no convenció a los creadores del formato; porque no querían centrarse en una única figura relevante ni limitar la duración de la serie.

Con información: ACN/EFE/EN

