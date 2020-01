Exigen justicia para la periodista Verónica Sánchez «La Beba»

View this post on Instagram

Beba: Perdóname por haber llegado tarde a tu vida que decidiste quitarte. Me duele el alma que seas la hermana de mi Amiga y colega Vanesa y que no hayamos podido lograr la justicia necesaria en tu caso. El dolor de Madre, que desgarra el corazón, te llevó a tomar la peor decisión y me embarga la rabia y la impotencia. Veronica llevaba meses luchando en Panamá contra el mounstruo del Poder y el dinero. Su Exesposo le ARREBATÓ a sus hijos a punta de dinero. Por ser VENEZOLANA ninguna autoridad en Panamá le ayudó. Luchó sola contra un hombre llamado JOHAN TELLO MERYK, empresario, poderoso pero no invencible. Hasta el 30 de diciembre Verónica vivió, pero sus hijos siguen con él sin saber lo qué hay detrás. Lamentamos tanto la situación de los niños, se quedaron sin su Mami, no entienden nada de lo que está pasando y su Familia materna MERECE Y TIENE DERECHOS de ver a los niños. Ojalá su muerte contribuya para que todos esos Papás que hemos denunciado, que le arrebataron a sus niños del lado de sus Madres, reflexionen. El dolor de una Madre es lo más profundo que existe en el mundo 🌍 Pd: Señor Johan Tello, lo emplazamos con todo respeto a que entre en razón. Ya Veronica no está. Ahora que le va a explicar a los niños sobre su Mamá ? DIOS SEA SU GUÍA 💔