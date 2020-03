Facebook donará $ 100 millones a medios de comunicación

El gobierno venezolano, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología ha confirmado que el satélite de comunicaciones gubernamental VeneSat-1 (Simón Bolívar), sufrió una falla crítica en los paneles solares, que impedirá la finalización de su misión.

Los rastreadores satelitales de las compañías estadounidenses AGI y ExoAnalytic Solutions, informaron que el 13 de marzo vieron al satélite venezolano “VeneSat-1” caer a una órbita inusual sobre el arco geoestacionario.

El 25 de marzo, después de que la revista “SpaceNews” informara la aparente falla del satélite, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela reconoció la pérdida de VeneSat-1, pero no proporcionó las causas del incidente.

Sin embargo, Fu Zhiheng, vicepresidente ejecutivo de China Great Wall Industry Corp., empresa que construyó el VeneSat-1 para el gobierno venezolano, informó a la revista SpaceNews, que el satélite sufrió un problema crítico en la unidad de paneles solares que resultó en la falla de VeneSat-1 y el esfuerzo de reubicación de emergencia del satélite.

Las unidades de control que permiten apuntar los paneles solares correctamente hacia el sol para proporcionarle la energía necesaria habrían fallado.

La falla ocurrida en ambos conjuntos de unidades de control dejó al satélite con solo unas pocas horas de energía en sus baterías; tiempo en el cual los operadores intentaron reorientar la nave espacial antes de que dejara de funcionar, pero todo fue en vano.

Los satélites geoestacionarios generalmente se retiran a las llamadas órbitas de cementerio; lo suficientemente altas como para evitar que representen un peligro para los satélites operativos.

Los operadores de VeneSat-1 realizaron dos maniobras el 13 de marzo para reubicar el satélite averiado sobre el cinturón geoestacionario; en una órbita superior a unos 36.000 kilómetros sobre el ecuador.

La primera maniobra extendió la órbita del VeneSat-1 de circular a elíptica, con un punto alto o apogeo, a unos 525 kilómetros sobre el arco geosíncrono; dijo Bill Therien, vicepresidente de ingeniería de ExoAnalytic Solutions.

Una segunda maniobra siguió tres horas después que elevó su punto bajo, o perigeo, en 50 kilómetros, dijo el vocero de ExoAnalytic Solutions. Entonces, el VeneSat-1 comenzó a caer poco después de esa segunda maniobra.

Bill Therien describió la órbita como «no típica», pero aún lo suficientemente alta como para mantenerse alejada de las naves espaciales activas. Una órbita nominal del cementerio es circular y al menos 300 kilómetros por encima del arco geosíncrono.

El VeneSat-1 falló tres años antes de su esperado fin de misión. El satélite, también llamado “Simón Bolívar”, proporcionó servicios de transmisión de televisión satelital para la operadora gubernamental de telecomunicaciones CANTV; así como diversos servicios de conectividad, incluidos la banda ancha.

