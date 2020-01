Facebook se disculpa por la grosera traducción del nombre del presidente chino

Facebook ha emitido disculpas públicas, luego de traducir erróneamente el nombre del presidente chino Xi Jinping como «Mr. Shithole» en su plataforma en línea, lo cual tuvo lugar durante su visita a Myanmar esta semana.

Para los lectores que no están familiarizados con el idioma inglés, la traducción de facebook hace referencia al sitio del cuerpo por donde la mayoría de los animales excretan sus heces.

El gigante tecnológico afirma que el incidente se debió a un «problema técnico» que provocó traducciones incorrectas del idioma birmano al inglés en su plataforma con base a inteligencia artificial.

Sin embargo, a pesar de las disculpas públicas de la compañía de Mark Zuckerberg se ha creado todo un incidente internacional al respecto.

El presidente Xi Jinping se reunió con el consejero estatal Aung San Suu Kyi para firmar acuerdos de infraestructura, y se realizó una publicación sobre su viaje en la página oficial de Facebook de Suu Kyi; que contiene muchas referencias al «Mr. Shithole», cuando la publicación se tradujo al inglés.

«Esto no debería haber sucedido y estamos tomando medidas para garantizar que no vuelva a suceder»; dijo Facebook en un comunicado a la agencia Reuters. «Nos disculpamos sinceramente por las ofensas que esto ha causado».

Adicionalmente, la agencia Reuters informa que un titular del sitio de noticias local The Irrawaddy fue traducido como «La cena rinde homenaje al presidente».

Según los informes, el error ocurrió porque su sistema no tenía el nombre del presidente Xi Jinping en su base de datos birmana y adivinó la traducción por proximidad fonética.

Después de ejecutar algunas pruebas, la red social descubrió que su sistema también tradujo palabras similares que comienzan con «xi» en birmano a «shithole» en inglés.

Kenneth Wong, un instructor de idioma birmano en la Universidad de California, le dijo al New York Times que podía entender el por qué una máquina podría haber cometido este error.

Wong afirmó que el nombre del presidente Xi suena similar a «chi kyin phyin»; que se traduce aproximadamente como «heces que sostienen las nalgas» en birmano.

Facebook se encuentra actualmente bloqueado en toda China continental, pero no lo está en territorios chinos en litigio, como es el caso de Hong Kong; donde el incidente a encendido las redes en una serie de burlas al presidente chino por el error cometido por facebook.

Facebook apologizes after translating Chinese president’s name as ‘Mr S–thole’ https://t.co/AoW0clre94 pic.twitter.com/expncrVfiU

— Digital Marketing (@lolamayfarms) January 20, 2020