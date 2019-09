¡Adiós de otro gran ídolo! Falleció el cantautor español Camilo Sesto (+ vídeos)

Se fue otro de los grandes ídolos de la música romántica de Hispanoamérica. Falleció Camilo Sesto, cuando estaba en vísperas de sus 73 años de edad.

«Lamentamos mucho comunicaros que nuestro gran y querido artista Camilo Sesto nos acaba de dejar. Descanse en paz», publicaron en su cuenta de Twitter.

Camilo Blanes nació en la localidad española de Alcoy, en la provincia mediterránea de Alicante, el 16 de septiembre en 1946.

Músico y compositor, realizó estudios de bellas artes y empezó su carrera musical formando parte del grupo «Los Dayson» cuando apenas era un adolescente.

ÚLTIMA HORA – Ha muerto Camilo Sesto. Inmortal por canciones como ésta, temazos, que tanto has cantado y bailado y que tanto seguirás cantando y bailando en tus noches de fiesta. Siempre en nuestra memoria https://t.co/0jcirtaqm5 #DEP pic.twitter.com/VuIL8HjFcI

En 1975 Interpretó la ópera rock «Jesucristo Superstar», en la que dio vida a Jesús. Junto a la cantante dominicana Ángela Carrasco, en el papel de María Magdalena.

Este espectáculo, que fue el primer gran musical representado en España, recibió los mayores elogios por parte de la crítica. Ese mismo año sacó el tema «Melina», otro de sus grandes éxitos.

En 1977 lanzó «Mi buen amor», «Entre amigos». Del 78 es «Ángela» y «Do you know?», además de la canción «El amor de mi vida» todos número uno.

También llegaron más temas como «Amor mío que me has hecho», «Vuelme» «Perdóname» entre otros.

De su vida sentimental, sobresalió su relación con la mexicana Lourdes Ornelas, de donde nació su único hijo, Camilo Michael.

Aunque no era la primera vez que anunciaban su muerte, esta vez su fue real. Hasta el semanario sensacionalista español «El Caso», donde se especuló con la posibilidad de que padeciera Sida.

El cantante demandó y la publicación tuvo que indemnizar por los daños que ocasionó en su carrera y vida privada.

Pero esta vez si fue cierto hasta que en su cuenta oficial de Twitter anunciaron su fallecimiento y de una vez las redes explotaron con recuerdos de sus canciones, fotos y mensajes de sus fans.

Una foto muy particular fue una de las más publicadas, donde aparece Camilo Sesto junto a Juan Gabriel, Rocio Durcal y José José. De esos cuatro ídolos solo el último sigue en este mundo terrenal.

https://twitter.com/LaFelicz/status/1170557547025248261?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1170557547025248261&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FLaFelicz%252Fstatus%252F1170557547025248261%26widget%3DTweet

Grupos

“Siempre me voy a enamorar

De quien de mi no se enamora

Y es por eso que mi alma llora.

Vivir así es morir de amor

Y por amor tengo el alma herida

Por amor, no quiero mas vida que su vida

Melancolía”.

Hasta siempre,maestro amado @CamiloSesto ❤️

— marcelo tinelli (@cuervotinelli) September 8, 2019