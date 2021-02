Falleció por coronavirus Marc Edward Wilmore, productor y guionista de los Simpson

El productor y guionista de la popular serie animada Los Simpson, Marc Wilmore, falleció el pasado 1 de febrero a los 57 años, tras infectarse de coronavirus, informó su hermano Larry Wilmore a través de las redes sociales.

“Mi dulce hermano Marc Edward Wilmore falleció anoche mientras luchaba contra la COVID-19 y otras afecciones que lo han tenido con dolor durante muchos años», escribió Larry a través de las redes sociales.

Asimismo, Larry dedicó un emotivo mensajede despedida: «Mi hermano era el ángel león más amable, gentil y divertido que he conocido. Te amo, hermanito”,

My sweet sweet brother, Marc Edward Wilmore, passed away last night while battling COVID and other conditions that have had him in pain for many years. My brother was the kindest, gentlest, funniest, lion of an angel I’ve ever known. I love you little brother. pic.twitter.com/Zhcg1U4Evr

— Larry Wilmore (@larrywilmore) February 1, 2021