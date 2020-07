Falleció funcionario de la gobernación de La Guaira por coronavirus

View this post on Instagram

#29JUL ⚫ La Gobernación Bolivariana del estado La Guaira participa y lamenta el fallecimiento del Lic. Orlando Rondón, Secretario Sectorial de Administración, uniéndose al luto que embarga a sus familiares y amigos. El Lic. Rondón, quien resultó positivo a la prueba PCR para Covid-19 el pasado 9 de julio, padecía de diabetes, lo cual complicó su cuadro clínico ocasionando su deceso luego de varios días de lucha. Casi 30 años de amistad incondicional lo unían al Gobernador G/J Jorge Luis García Carneiro, para quien representaba más que un compañero de labores pues era considerado por nuestro Mandatario Regional como parte de su familia. Honramos y respetamos la memoria de quien en vida demostró lealtad, responsabilidad y humanidad durante su trayectoria en la gestión del Gobernador G/J Jorge Luis García Carneiro. Enviamos un solidario abrazo y fuerzas a sus hijos y esposa. A su vez, hacemos un llamado de conciencia al pueblo Guaireño. Las medidas de seguridad emanadas de nuestro Mandatario Regional, son parte de su demostración de afecto y responsabilidad para con el pueblo. La incredulidad respecto al Covid-19 deja de serlo cuando nuestros seres queridos emprenden la lucha contra esta amenaza invisible, seamos conscientes y continuemos dando batalla para frenar las curvas de contagio. @jgarciacarneiro