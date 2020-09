Falleció el padre del animador venezolano Daniel Sarcos

View this post on Instagram

Murio el Dr.Sarcos Yguaran , ha muerto mi padre. En la madrugada del sabado 05 de septiembre el corazon de mi padre se detuvo, murió el mestizo que logro ser reconocido en la radio como elegante locutor, el guagiro que se convertiria en abogado ,el litigante que sin importar sus logros profesionales nunca se desligo de su gente y sus raices,el hermano que nunca dudo en ayudar a todos sus hermanos menores para que se hicieran profesionales, mi padre el que me enseño a caminar de su mano por las grandes ciudades del mundo sin perder nunca el norte y a la vez con su ejemplo me hablaba de la igualdad de todos los seres humano, no importa en que pequeño pueblito de la geografia nos encontráramos, me decía " así son los contrastes de la vida, hace dos dias estábamos en Rio de Janeiro y hoy estamos en este pueblo sin calles, ni electricidad ,pero con la flia, hay que saber desenvolverse con igual comodidad en cualquier situacion", el marido eternamente enamorado de Mama (aunque al final su salud mental lo traicionara, en su labor de hacerla sentirse amada), el fue una extraña combinación entre un abogado difícil de derrotar, un bohemio enamorado de la lectura y los placeres de la vida,taurino que gustaba de la buena musica (aunque nunca lo escuche cantar) recuerdo esas tardes de bohemia con amigos en su rest preferido El Alazan, donde se reunían , politicos, abogados, artistas, locutores ,periodistas y toreros , mientras yo jugaba por los jardines y fuentes llenas de peces que adornaban el restaurante, yo siempre esperando el momento en que llamaba y me decía " panielita,busca el capote para que le torees a tus tios" y allí salia yo convertido en el torero matamoscas, como me habían bautizado.Gracias por tanto.Se que al fin descansas. A los familiares, amigos y allegados les informo que hemos decidido pasar todo este doloroso proceso en la mas estricta intimidad de la familia, ya esperaremos el momento oportuno para llevar sus restos a nuestra tan amada tierra.