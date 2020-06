Falleció la fanática número uno de Caribes de Anzoátegui

Falleció Toquita» Mejías, la tarde del domingo 28 de junio en Puerto La Cruz. Antonia Evangelista Ruiz de Mejías, la amante del deporte en el estado Anzoátegui.

La conocida como la fanática número uno de Caribes de Anzoátegui y en el resto del país, murió a los 101 años de edad; reseñó el portal de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Señala la nota que la presencia de «Toquita» Mejías era habitual y respetada en eventos deportivos; desde el amateur hasta el profesional, en el estado Anzoátegui.

La cumanesa radicada por muchos años en Puerto La Cruz; se convirtió en la fanática número uno de Caribes de Anzoátegui.

Falleció Toquita» Mejías

“Me gusta ver que las mujeres se involucren en el deporte, porque hoy en día no existe la diversión sana; por eso me contenta mucho ver en cada estadio que voy a madres apoyando a sus hijos, hermanas apoyando a sus hermanos» dijo en su momento «Toquita» Mejías al periodista Eduardo Acosta.

«Una como mujer debe velar por su familia siempre, es así como se forman seres humanos de bien, no hay otra, me funciono con mis hijos y me sigue funcionando”; agregó en ese entrevista.

Lamentan su partida

Pablo Ruggeri, ex directivo de Caribes en sus primeros años; lamentó la despedida de “Toquita”.

“No ha fallecido cualquier persona, sino un verdadero icono de Anzoátegui. Merece un estadio con su nombre, una calle con su nombre y un campeonato con su nombre. Todos los reconocimientos posibles. Será muy difícil que alguien llene su partida”; destaco Ruggeri.

Igualmente, la Junta Directiva de LVBP, su Personal Operativo y Administrativo, expresaron sus sinceras palabras de condolencia, extensivas a familiares y conocidos de “Toquita”. Paz a su alma.

Con profundo dolor debemos informar el fallecimiento de nuestra querida #Toquita En nombre de la Junta Directiva, jugadores, técnicos y todo el personal que labora en la Organización Caribes de Anzoátegui nos unimos al duelo que embarga a su familia y al deporte oriental pic.twitter.com/J0uF2i3YQH — Caribes Anzoategui (@caribesanz) June 28, 2020

ACN/MAS/Prensa LVBP

No deje de leer: Barcelona incorpora a Pjanic y acuerda venta de Arthur a la Juventus

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN