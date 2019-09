Las FARC anuncian retomar las armas: Por Cora Páez de Topel.–

El vídeo difundido en Venezuela a través de las redes sociales por el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Iván Márquez, el pasado 29 de Agosto acompañado por una docena de guerrilleros armados con fusiles, activó las señales de alarma de los gobiernos de Colombia y Venezuela, presididos sendos países por Ivan Duque, del partido Frente Democrático y por el presidente encargado Juan Guaidó, comprometidos ambos dirigentes en restaurar la paz y hacer respetar las leyes como garantía de estabilidad política, económica y social. Señalan a Nicolás Maduro y a su grupo de usurpadores del poder de prestarle apoyo a esta guerrilla, al igual que al ELN que como es sabido opera desde territorio venezolano.

Juan Guaidó, al conocerse el anuncio de Ivàn Márquez, informó que instruyó al recién delegado Comisionado Presidencial para Relaciones Exteriores; Julio Borges, para que se reúna con el Canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, a fin de evaluar acciones conjuntas de gobierno. De igual manera, le manifestó al presidente de Colombia el respaldo en la lucha armada que ha emprendido contra el terrorismo, que afecta a ambas naciones. Diseñar estrategias políticas y acordar ideas para negociar una salida política. Colombia ha sido un gran apoyo en las difíciles circunstancias actuales de Venezuela, al acoger a miles de refugiados que atraviesan la frontera terrestre de 2.200 kilómetros entre ambos países en busca de trabajo y de mejores condiciones de vida.

Las FARC es el grupo guerrillero más temible que ha conmocionado a Colombia en las últimas décadas, por lo que; el anuncio de Iván Márquez de retomar la lucha armada es una prueba de la frágil implementación de los acuerdos; que tuvieron lugar en Oslo y en La Habana, expresado por el ex – presidente Álvaro Uribe tras la firma de la; paz en Noviembre del 2016, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos. En el plebiscito convocado en Colombia tras la firma de los acuerdos, ganó el NO, significando que la mayoría de; la población no aprobó la falta de sanciones a los guerrilleros culpables de crímenes de guerra, narcotráfico y desalojo de millones de campesinos de sus tierras. Los acuerdos de paz firmados en él.

2016, no obstante, lograron la incorporación de unos 10.000 guerrilleros a la vida civil y quienes acordaron dejar las armas; entre ellos Rodrigo Londoño, alias Timochenko, dejaron a un lado las FARC para formar con esas mismas siglas el partido; político FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA del COMÚN.

Què significa para Iván Márquez, Jesùs Santrich y el Paisa volver a las armas y una nueva Constituyente, al afirmar; en el vídeo difundido en territorio venezolano que el gobierno de Colombia traicionó los acuerdos de paz? Será que ellos pretenden que el país vecino derive hacia el castrocomunismo impulsado desde La Habana, tal como ha sucedido en Venezuela. Que distinto sería que el grupo con fusiles encabezados por Márquez anunciaran, en lugar de revolución armada, llevar útiles escolares, abrir más escuelas, cooperar con la superación de la pobreza en Colombia y en Venezuela.

La Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela sólo ha servido para promover lo contrario a lo establecido en la Constitución Nacional; cual es la defensa de la ley en todo su articulado.

Rochester, 02 de Septiembre del 2019.

