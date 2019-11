El FBI se unió a la investigación de los norteamericanos masacrados en México

El FBI ayudará al gobierno mexicano en su investigación sobre la masacre tres madres y seis niños estadounidenses cerca de la frontera con Estados Unidos la semana pasada, ya que las autoridades parecían estar luchando para encontrar qué grupo es responsable, según informó la cadena Fox News el lunes.

Inicialmente, el FBI ofreció su ayuda en la investigación dos días después del ataque, pero en ese momento no estaba claro si las autoridades mexicanas aceptaron la oferta.

«El FBI brindará asistencia por invitación del gobierno mexicano con la investigación del reciente ataque contra ciudadanos estadounidenses», dijo la agencia el lunes. «El FBI sigue comprometido a trabajar junto con nuestros socios internacionales para ayudar a llevar justicia a los autores de este atroz acto de violencia».

El Ministerio de Relaciones Exteriores de México dijo que solicitó la ayuda del FBI el domingo a través de una nota diplomática dirigida a la embajada de Estados Unidos en México, informó Reuters. Los agentes del FBI trabajarán junto con los investigadores mexicanos y estarán desarmados, dijo en un comunicado.

La invitación formal llega una semana después de la brutal masacre de tres madres y seis niños en el estado de Sonora, en el norte de México.

La matanza se llevó a cabo a plena luz del día en un remoto camino de tierra. Las tres canionetas (SUV) de las familias fueron acribilladas a balas. Las fotos de la escena espeluznante mostraban una camioneta (SUV) quemada y llena de agujeros de bala, así como también un asiento manchado de sangre.

Poco después del ataque, el gobierno mexicano sugirió que podría haber sido un caso de identidad equivocada y que las familias no fueron el objetivo del ataque.

Desde entonces, los miembros de la familia han disputado esas afirmaciones y le han dicho a Fox News que parecía ser un «ataque directo».

«Pensamos que podría haber sido una identidad equivocada», dijo Daniel Lebaron, un primo de Rhonita Maria Miller; una madre que recibió un disparo y fue asesinada junto con cuatro de sus hijos.

«Ahora tenemos bastante evidencia de que una vez que comenzó el ataque, lo continuaron, sabiendo que había mujeres y niños, (tres madres y seis niños) en los vehículos. Entonces, en cuanto a por qué sucedió, aún no estamos seguros», afirmó.

«Pero definitivamente no fue fuego cruzado entre carteles», agregó. «Este fue un ataque directo, aparentemente, del único cartel».

El presidente Trump había pedido a México que emprendiera una «guerra» contra los carteles de la droga después del ataque. También ofreció asistencia estadounidense en caso de que el gobierno mexicano la solicite.

